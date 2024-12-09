سهم مجموعة «مير» يقفز 400% عند الإدراج

قفز سهم مجموعة «مير» قرابة 400% إلى 5.7 درهم عند الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال مستهل جلسة اليوم الاثنين، ضمن قطاع السلع الاستهلاكية.

وكان سوق أبوظبي أعلن أن السعر المرجعي لسهم الشركة عند بدء تداولها في السوق هو سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام هو 1.16 درهم.

يشار إلى أن مجموعة مير تأسست نتيجة عملية دمج استراتيجية لأربع جمعيات تعاونية ككيان موحد، حيث تم تنفيذ عملية توحيد شاملة لأصولها وتصنيفها إلى قطاعات محددة، تشمل قطاع التجزئة والعقارات التجارية.

وتدير المجموعة أكثر من 100 متجر للبيع بالتجزئة تحت علامتي أدكووب وسبار، كما تدير عبر ذراعها "مكاني" أكثر من 12 مركز تسوق مجتمعي بمعدل إشغال يبلغ 95% على امتداد 330 ألف متر مربع من المساحات التجارية القابلة للتأجير.