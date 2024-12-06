«موديز» و«فيتش» تمنحان «سالك» تصنيفاً من الدرجة الاستثمارية

حصلت شركة «سالك»، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، على تصنيفات ائتمانية إيجابية من الدرجة الاستثمارية من قِبل وكالتَي «موديز» و«فيتش» للتصنيف الائتماني. ويأتي منح الشركة هذه التصنيفات عقب تقدّمها بطلب إلى الوكالتين للحصول على تصنيف عام، بما يتماشى مع نهجها الاستباقي لتعزيز الشفافية ومساعيها إلى تعزيز وصولها إلى أسواق رأس المال حالياً ومستقبلاً، وأفادت «سالك» في بيان، أمس، بأن «فيتش» منحتها تصنيفاً ائتمانياً استثمارياً من الدرجة (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن التصنيف يأخذ بعين الاعتبار المكانة الفريدة لـ«سالك» في سوق دبي.

وبالنسبة لتصنيف «موديز»، أوضحت «سالك» أن الوكالة منحتها تصنيفاً ائتمانياً استثمارياً من الدرجة (A3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً، نظراً إلى دور الشركة المحوري في دفع عجلة التنمية في دبي.

وأضافت أنه علاوة على ذلك، تتمتع «سالك» بنموذج أعمال منخفض المخاطر باعتبارها المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي، إضافة إلى انخفاض متطلبات رأس المال لأعمالها (والتي تؤدي بالضرورة إلى توليد تدفقات نقدية عالية)، والمستوى المعتدل لرافعتها المالية، وسيولتها المالية القوية.

وقال رئيس مجلس إدارة «سالك»، مطر الطاير: «يشكل حصول (سالك) على هذه التصنيفات الائتمانية الإيجابية من أهم وكالتين في التصنيف الائتماني في العالم (موديز) و(فيتش)، دليلاً واضحاً على قوة نموذج أعمالنا وكفاءة قدراتنا المالية، كما تعكس التصنيفات الاستثمارية الملاءة المالية المتميزة للشركة، ومستويات السيولة القوية لديها، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية عالية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد: «تأتي هذه التصنيفات لتؤكد التزامنا الراسخ بأعلى معايير الشفافية، وتوضح ثقتنا بالإمكانات المالية الكبيرة لشركتنا. وعلى الرغم من عدم وجود خطط فورية لدينا لإصدار أدوات دين، فإن هذه التصنيفات توفر لنا مرونة أكبر لدخول أسواق مالية جديدة في المستقبل».

إبراهيم الحداد:

. التصنيفات تؤكد التزامنا الراسخ بأعلى معايير الشفافية، وتوضح ثقتنا بالإمكانات المالية الكبيرة لشركتنا.