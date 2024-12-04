%5 قفزة متوقعة بأسعار العقارات الفاخرة

توقع تقرير لشركة «نايت فرانك» ارتفاع أسعار المساكن في دبي، خلال العام المقبل، ما يشير إلى امتداد حالة التعافي المستمر الذي بدأ بعد الوباء، حسبما نقلت «بلومبيرغ».

ومن المتوقع أن ترتفع قيم المساكن بنسبة 8% في السوق الإجمالية لدبي العام المقبل، في حين سيقفز متوسط أسعار العقارات الفاخرة 5%، وأدى ارتفاع الأسعار بالفعل إلى ظهور كثير من أصحاب الملايين، حيث قدر التقرير أن ما لا يقل عن 95 ألف منزل في دبي، من أصل 530 ألفاً، بيعت منذ عام 2002، تزيد قيمتها اليوم على مليون دولار.