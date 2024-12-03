شركة تابعة لمبادلة توقع اتفاقيتين لتعزيز التكنولوجيا الرقمية والرياضة بالإمارات

وقعت مجموعة إم بي إم إي وسلوشنز+، إحدى شركات "مبادلة"، اتفاقيتين خلال فعالية رسمية جرت مؤخراً، حيث تستهدف الاتفاقيتان دعم الرياضة والشباب وتعزيز حلول التكنولوجيا الرقمية من جهة ثانية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التميز في هذه القطاعات الحيوية.

تم توقيع الاتفاقيتين من قبل عبد الهادي محمد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إم بي إم إي وناصر النبهاني، العضو المنتدب لشركة سلوشنز+، في احتفالية حضرها حميد الشمري، رئيس مجلس إدارة سلوشنز+، وسعيد محمد سعيد البادي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إم بي إم إي. وتعتبر هذه الاتفاقيات خطوة هامة نحو تحقيق تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة في تحسين جودة الحياة من خلال تعزيز الرياضة والابتكار التكنولوجي.

أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بالشراكة الاستراتيجية بين سلوشنز+ وإم بي إم إي في مجال التكنولوجيا الرقمية. من خلال هذه الشراكة، ستقوم مجموعة إم بي إم إي جروب بتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تستند إلى الذكاء الاصطناعي وتقنيات التحول الرقمي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات وزيادة الإنتاجية.

تعتبر هذه الشراكات خطوة مهمة نحو دعم الابتكار في مجال الرياضة والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد الهادي محمد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إم بي إم إي جروب: "نحن فخورون بهذه الشراكة التي تجمعنا مع سلوشنز+، والتي تتيح لنا فرصة دعم الرياضة في الإمارات. هذه الشراكة ستساهم في تنمية القدرات الرياضية لشبابنا، مما يعزز من مكانة الإمارات في الساحة الرياضية الدولية ويواكب طموحات القيادة الرشيدة في أن تكون الدولة من بين الأفضل في الرياضة".

وفي هذا السياق، قال ناصر النبهاني، العضو المنتدب لشركة سلوشنز+: "من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، نسعى إلى تحقيق تطور ملموس في مجال التكنولوجيا الرقمية لدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح دولة رائدة في الابتكار ونحن واثقون أن هذه ستسهم في تسريع التحول الرقمي في العديد من النشاطات لدينا وتحسين بيئة الأعمال."