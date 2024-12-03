«كهرباء دبي» تنظم يوم الرفاهية الصحية

نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي فعالية «يوم الرفاهية الصحية»، لرفع مستوى وعي الموظفات حول سبل تعزيز الصحة البدنية والنفسية، وتحقيق التوازن بين حياتهن المهنية والشخصية، وتعرفت أكثر من 100 موظفة إلى طرق إدارة التوتر والتخلص من القلق، والتغلب على التحديات المتغيرة والمتسارعة، واستعرضت أعضاء الفريق الرياضي النسائي في الهيئة تجاربهن الناجحة في البطولات الرياضية، وسلّطن الضوء على أهمية ممارسة الرياضة، وتبنّي نمط حياة صحي في تعزيز الإيجابية والسعادة والحيوية.

وقالت رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، فاطمة محمد الجوكر: «ننظم الأنشطة والفعاليات المحفزة على النجاح وتطوير الذات، لمساعدة الموظفات على تأدية أدوارهن في المنزل والعمل على أكمل وجه».