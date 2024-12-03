موجة صعود الذهب تتوقف.. وترقب لبيانات أميركية مهمة

توقفت، أمس، موجة صعود الذهب التي استمرت أربع جلسات، لتتراجع الأسعار تحت ضغط من قوة الدولار وعمليات جني الأرباح، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة للحصول على مؤشرات إلى توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 2625.69 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2648.40 دولاراً.

وصعد مؤشر الدولار 0.5%، ما يجعل المعدن الأصفر، المقوَّم بالعملة الأميركية، أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر أن تصدر هذا الأسبوع بيانات اقتصادية أميركية رئيسة، قد تؤثر في توقعات السوق بشأن السياسة النقدية.

ومن بين أهم البيانات، تقرير فرص العمل في الولايات المتحدة، وتقرير التوظيف الصادر عن «إيه دي بي»، وتقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية، وإضافة إلى هذه البيانات، من المقرر أن يتحدث بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي، ومنهم رئيسه جيروم باول.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، ترى الأسواق حالياً فرصة بنسبة 67.1% لخفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

وقال محلل السوق لدى «آي جي» ييب جون رونج: «إذا مهّد مجلس الاحتياطي الاتحادي الطريق بشكل أكثر وضوحاً لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2025، فسنشهد على الأرجح تراجع أسعار الذهب أكثر»، وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 3% في نوفمبر الماضي، مسجلة أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2023، وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، فرضها، قد تؤدي إلى رفع طويل الأمد للفائدة.

وطالب ترامب، السبت الماضي، الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» بالتعهد بعدم طرح عملة جديدة أو دعم عملة أخرى يمكن أن تحلّ محل الدولار، وإلا فستواجه رسوماً جمركية بنسبة 100%.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 30.1 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6% إلى 939.9 دولاراً، وهبط البلاديوم 1% إلى 968.37 دولاراً.