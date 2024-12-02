الإمارات توفر 47.8% من واردات اليابان النفطية في أكتوبر

قالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة، التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، إن واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات بلغت 31.80 مليون برميل، بنسبة 47.8% من إجمالي الواردات خلال شهر أكتوبر 2024.

ووفقاً للبيانات، استوردت اليابان خلال أكتوبر نحو 66.53 مليون برميل نفط، كانت حصة النفط العربي فيها 97.8% أو 65.06 مليون برميل.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 137 مليار درهم، بنمو 14.16%، مقارنة بـ120 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى 2023، بحسب بيانات وزارة المالية اليابانية. وسجلت صادرات الإمارات إلى اليابان، من يناير وإلى سبتمبر 2024، نحو 98 مليار درهم، في حين بلغت الواردات نحو 37 مليار درهم، ليبلغ بذلك فائض الحساب التجاري بين البلدين نحو 60 مليار درهم لمصلحة دولة الإمارات.

وتراجعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين، خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 4.14% على أساس سنوي، لتصل إلى 14.10 مليار درهم، مقارنة بـ14.71 مليار درهم في سبتمبر 2023، وفقاً لإحصاءات وزارة المالية اليابانية، وأشارت البيانات إلى أن صادرات دولة الإمارات إلى اليابان تراجعت بنسبة 10.74% إلى 10.55 مليارات درهم، مقارنة بـ11.82 مليار درهم خلال سبتمبر 2023، وارتفعت واردات الإمارات من اليابان بنسبة 22.83% إلى 3.55 مليارات درهم، خلال سبتمبر 2024، مقارنة بـ2.89 مليار درهم في سبتمبر 2023، وبلغ فائض الميزان التجاري لمصلحة الإمارات نحو 6.88 مليارات درهم خلال سبتمبر 2024.