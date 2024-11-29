زخم المشروعات العقارية في دبي يواصل مساره التصاعدي منذ بداية 2024

تواصل دبي تعزيز مكانتها كأحد أبرز أسواق العقارات العالمية، حيث تشهد الإمارة إطلاق العديد من المشروعات العقارية الجديدة التي تواكب تطلعات المستثمرين والمقيمين على حد سواء.

هذا الزخم المستمر في قطاع العقارات يأتي بالتوازي مع التوسع المستمر في تطوير مشاريع سكنية وتجارية وسياحية مبتكرة، فمن الأبراج السكنية الشاهقة إلى المجمعات التجارية الضخمة، يواصل قطاع العقارات في دبي النمو بشكل غير مسبوق، مدفوعًا بتوسع الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل دبي الوجهة المثالية للمستثمرين والمطورين العقاريين على مستوى العالم.

وفقًا للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد سجلت الإمارة بداية قوية في عام 2024، حيث بدأ تنفيذ حوالي 336 مشروعا عقاريا جديدا منذ مطلع العام وحتى نوفمبر الجاري، بتكلفة إجمالية بلغت 80 مليار درهم.

وتشير الأرقام إلى أن هذا الزخم في المشروعات العقارية يعكس رؤية دبي الطموحة في إعادة تشكيل مستقبلها العمراني ورفع جاذبيتها كمركز عالمي للأعمال والسياحة.

كما أظهرت التقارير الأخيرة أن حجم المبيعات على الخارطة في دبي شهد زيادة ملحوظة، حيث ارتفع بنسبة أكثر من 50% في الربع الثالث من 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

في حين ارتفعت معاملات البيع بنسبة 35% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك وفقًا لتقرير شركة الاستشارات العقارية "جيه إل إل".

علاوة على ذلك، تشير بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن المبيعات العقارية منذ بداية العام وحتى نوفمبر 2024 قد ارتفعت بنسبة 33%، لتتجاوز حاجز 437 مليار درهم. هذه الأرقام القياسية تعيد تعريف مشهد سوق العقارات في الإمارة، مما يشكل أساسًا متينًا لتحقيق أهداف استراتيجية قطاع العقارات في دبي لعام 2033، التي تستهدف زيادة المعاملات العقارية بنسبة 70%.

في سياق متصل، أعلنت شركة "أربيان هيلز للتطوير العقاري" عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروعها "أربيان هيلز إستيت" باستثمارات تقدر بنحو 22 مليار درهم على مساحة 224 مليون قدم مربع. هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بتطوير مجتمعات سكنية حديثة ومستدامة تواكب تطلعات المرحلة القادمة.

وفي إطار هذا الزخم الكبير، أطلقت العديد من الشركات مبادرات للتوسع الخارجي، حيث نظمت جولات تعريفية في أسواق مثل باكستان وسريلانكا، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتميزة التي تقدمها دبي كوجهة فاخرة للحياة والاستثمار. ومن أبرز هذه الشركات شركة "دومين للعقارات" التي أعلنت مؤخرًا عن إطلاق فعاليات مخصصة في تلك الأسواق.

وقال بسام أبو قرش، الرئيس التنفيذي لدومين للعقارات، إن هذا الزخم المستمر في المشروعات العقارية يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في سوق دبي العقاري، وذلك بفضل مجموعة من العوامل، أبرزها الانتعاش الاقتصادي القوي، جودة المشاريع، تنوع خيارات الاستثمار، والبيئة الضريبية الجذابة، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة والسياسات الحكومية المحفزة للاستثمار مثل برامج التأشيرات الذهبية والتسهيلات التشريعية.

وأضاف أن دومين للعقارات لديها رؤية لتوسيع نطاق أعمالها دولياً وتعزيز الروابط بين عقارات دبي الفاخرة ونمط الحياة الراقي الذي يسعى إليه العملاء، ومع هذه الشراكة، تؤكد دومين للعقارات ريادتها في تقديم تجربة استثنائية وخدمات تركز على احتياجات العملاء.

وأشار إلى أن الأرقام التاريخية التي تسجلها عقارات دبي منذ مطلع العام الجاري تعيد تعريف ما هو ممكن في سوق دبي، حيث سيوفر هذا النمو الكبير والمسار العام لنشاط السوق أساساً متيناً لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية قطاع العقارات في دبي 2033، التي تهدف إلى نمو المعاملات العقارية بنسبة 70%، ما يؤكد تواصل الزخم العقاري في الإمارة.

وتشير الأرقام الأولية لشهر أكتوبر الماضي إلى طرح 48 مشروعاً سكنياً جديداً مع إضافة أكثر من 15000 وحدة على الخارطة إلى السوق، ويسهم هذا في إجمالي قياسي يبلغ حوالي 99000 وحدة في أكثر من 343 مشروعاً هذا العام.

وأدى هذا العدد المتزايد من المطورين النشطين في السوق إلى تنوع أوسع بكثير في عروض المنتجات، في حين ركزت عمليات الإطلاق في عام 2023 إلى حد كبير على قطاعات الفخامة والفاخرة للغاية، فقد جلب عام 2024 مشاريع عبر مجموعة أوسع من نطاقات الأسعار.

ومع أكثر من 250 مشروعاً إضافياً في مراحل التخطيط التي يتتبعها فريق مراقبة العقارات، نتوقع أن تحافظ عمليات الإطلاق الجديدة على مستويات عالية تاريخياً طوال بقية عام 2024 وحتى 2025. وشكلت الشقق والتاون هاوس والفيلات، غالبية المبيعات في أكتوبر بنسبة 94.9 %(17151 معاملة)، وكانت أعلى أنواع العقارات التجارية التي تم تداولها هي المساحات المكتبية (1.5%) والشقق الفندقية (1.04%) والأراضي الشاغرة (0.91%).