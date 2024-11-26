«أبوظبي الإسلامي» يحدّد أهدافاً لخفض الانبعاثات

أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، أول تقرير شامل حول جهود الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري، الذي يشمل مسيرته نحو الحد من انبعاثات الكربون، عبر عملياته والانبعاثات الناتجة عن الأنشطة التي يمولها.

ويستعرض التقرير استراتيجيات المصرف، وتقدّمه، وخططه المستقبلية لخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن عملياته بنسبة 49% بحلول عام 2030، مقارنة بانبعاثات المصرف الأساسية لعام 2022.

كما يضع التقرير مسارات محددة لخفض الانبعاثات عبر ستة قطاعات ذات تأثير كبير، ضمن محفظة خدماته التمويلية، تشمل تمويل المنازل، وتمويل السيارات، والعقارات، والنقل الجوي، والمرافق، وتصنيع البترول.