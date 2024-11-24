تسليم «تيراسيس مراسي درايف» باستثمارات 400 مليون درهم

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كي ميفينز في الإمارات، منذر العلي، أن سوق العقارات في دبي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الأولى من عام 2024، حيث ساهمت عوامل متعددة في تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية عالمية، من بينها الاستقرار الاقتصادي، والمبادرات الحكومية المحفزة، وارتفاع الطلب المحلي والدولي على العقارات السكنية والتجارية. وأشارت التقارير إلى زيادة بنسبة 12% في إجمالي صفقات العقارات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أنه في إطار النمو الكبير للسوق العقارية في دبي تم أخيرا قيام «كي ميفينز» للتطوير العقاري بتسليم مشروعها "تيراسيس مراسي درايف"، الذي تم إنشاؤه باستثمارات تتعدى 400 مليون درهم.

وفقاً للتقديرات، بلغ حجم الاستثمارات العقارية في دبي خلال عام 2024 ارتفاعاً بنسبة تقارب 15 % مقارنة بالعام السابق. هذه الزيادة جاءت نتيجة الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب، خاصة من أسواق آسيوية وأوروبية، إلى جانب زيادة اهتمام المستثمرين المحليين بالمشاريع السكنية والفاخرة.

وأكد العلي، أن استثمارات المجموعة بلغت مليار درهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما يعكس الثقة المتزايدة في السوق العقارية بدبي.

وفي إطار التوسع المستقبلي، تستعد شركة كي ميفينز لإطلاق مشروع جديد في منطقة الجداف باستثمارات تبلغ 340 مليون درهم، مع توقعات بتسليم هذا المشروع في الربع الرابع من عام 2027.

وقال العلي: "شهدت السوق العقارية في دبي انتعاشا مستمرا، حيث تشير التقارير إلى أن أسعار العقارات السكنية شهدت زيادة بنسبة 8% في عام 2023، نتوقع أن تستمر هذه الزيادة حتى العام 2025، حيث يُتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7%، مما يعكس الطلب المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين."

وأضاف العلى: "كما أن مبيعات العقارات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تواصل وتيرة النمو إلى عام 2025، مما يشير إلى استمرار الثقة في السوق. تشير التوقعات أيضًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدبي سيسجل نموًا بنسبة 4% في العام الحالي."

وأضاف منذر العلي :" نحن نشهد تزايدًا في الاستثمارات الأجنبية، حيث يُتوقع أن تزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري خلال العامين المقبلين هذا يعكس جاذبية دبي كمركز عالمي للاستثمار" بناءً على هذه المعطيات، نحن واثقون من أن السوق العقاري في دبي سيظل جذابًا ومزدهرًا، ونتطلع إلى المزيد من الفرص المثمرة في المستقبل.