الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار «غوغل» على بيع «كروم»

طلبت الحكومة الأميركية من القضاء إجبار شركة «غوغل» على بيع متصفّحها «كروم»، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.

ويشكّل هذا الطلب تغييراً في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية، التي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلهم منذ فشلها في تفكيك شركة «مايكروسوفت» قبل عقدين تقريباً، وفي وثيقة قضائية طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات «غوغل»، التابعة لمجموعة «ألفابت»، عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها، ورداً على الطلب الحكومي قال رئيس الشؤون العالمية في «غوغل»، كينت ووكر، إن المسؤولين القضائيين «اختاروا الدفع بأجندة تدخلية جذرية».

وأشار إلى أن الاقتراح «من شأنه تقويض مجموعة من منتجات (غوغل)».

وخلال الصيف الماضي، دان القاضي الفيدرالي في واشنطن أميت ميهتا، «غوغل» بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.