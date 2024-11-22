145 جهة عارضة بمعرض «طائرات رجال الأعمال» في ديسمبر المقبل

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومؤسس اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ميبا)، علي أحمد النقبي، إن الدورة الـ10 من «معرض ميبا لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة»، الذي يُقام من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل في مطار آل مكتوم الدولي (دبي ورلد سنترال)، وفي موقع معرض دبي للطيران، يعكس مسيرة نمو القطاع على مدار العقدين الماضيين، متوقعاً أن تستقطب دورة العام الجاري ما يزيد على 145 جهة عارضة وأكثر من 10 آلاف زائر من 95 دولة.

وأكد النقبي، خلال مؤتمر صحافي في دبي، أمس، أن قطاع طيران رجال الأعمال يشهد نمواً متسارعاً، مدفوعاً بالطلب المتزايد على حلول السفر المرنة والتقنيات الحديثة، موضحاً أن مجموعة عوامل تسهم في تعزيز مكانة «الشرق الأوسط» بوصفها إحدى أسرع الأسواق نمواً في العالم، من بينها تدفق الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، والموقع الاستراتيجي للمنطقة، والاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية، وزيادة حركة طائرات الأعمال.

وأضاف أن المعرض يشهد العام الجاري إقبالاً كبيراً من الجهات العارضة، التي يتجاوز عددها 145 جهة، إضافة إلى زيادة ملحوظة في اهتمام الجمهور الدولي، لافتاً إلى أن هذا الإقبال المتزايد، يعكس أهمية المعرض في رسم ملامح مستقبل القطاع، كما تستعرض الفعالية أحدث التطورات في مجال طيران رجال الأعمال، وتسهم في بناء علاقات قيّمة.

وبيّن النقبي أن مؤتمر «بيز آف توك» خلال المعرض سيشهد مشاركة أكثر من 55 شخصية بارزة من القادة التنفيذيين وروّاد الفكر، لإقامة جلسات حوارية استراتيجية حول الاستدامة في مجال الطيران، وتقنيات النقل الجوي المتقدمة، والتوجهات المستقبلية التي سترسم ملامح القطاع.

وقال: «نتطلع بحماسة لاستقبال الزوّار من مجتمع طيران رجال الأعمال العالمي في دبي، الوجهة التي تحظى بمكانة رائدة مركزاً للتميز والابتكار».

كما كشف النقبي أن حصة دولة الإمارات من سوق الطيران الخاص في الشرق الأوسط تصل إلى أكثر من 45%، مشيراً إلى أن حصة دولة الإمارات تقترب من 50% خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف أن السوق الإماراتية تشهد نمواً قوياً في الطلب على الطيران الخاص، في ظل النمو الاقتصادي الكبير والبنية التحتية وبيئتها التنظيمية والتشريعية.

وأوسطياً، قال النقبي إن المنطقة تواصل تسجيل أداء قوي يفوق المعدل العالمي، محققاً نمواً متسارعاً خلال السنوات الماضية ليتجاوز مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» المسجلة في عام 2019 بأكثر من 30%، لافتاً إلى أن متوسط النمو السنوي في المنطقة يصل إلى نحو 7%. وتوقّع النقبي أن تواصل أسواق المنطقة تسجيل أداء قوي خلال السنوات المقبلة، في ظل الطلب الكبير المتوقع مع الأداء الاقتصادي لأسواق المنطقة.

استعراض الطائرات

يشكل استعراض الطائرات جزءاً رئيساً من الفعالية، حيث تستعد مجموعة من أبرز شركات التصنيع لاستعراض طائراتها المتطوّرة وتسليط الضوء على إمكاناتها المبتكرة.

وتشمل قائمة الجهات العارضة: «إيرباص»، و«بوينغ بيزنس جيتس»، و«بومباردييه»، و«داسو للطيران»، و«إمبراير»، و«تيكسترون للطيران»، إلى جانب «رويال جت»، والقطرية لطائرات رجال الأعمال، و«فيستا»، و«فالكون»، و«كوملوكس»، و«الأولى للطيران».