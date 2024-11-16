425 مليون درهم صافي أرباح «تبريد» في 9 أشهر

أعلنت شركة «تبريد»، أمس، نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث حققت نمواً ملموساً في حجم الاستهلاك على أساس سنوي بنسبة 6%، ما أسهم في ارتفاع صافي الأرباح بعد تعديل البنود غير المكرّرة للشركة، وقبل خصم الضرائب بنسبة 4% ليصل إلى 462 مليون درهم، فيما بلغت الأرباح الصافية بعد احتساب الضريبة 425 مليون درهم، مقارنة بـ285 مليون درهم سجلتها الشركة في الفترة نفسها من عام 2023.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.85 مليار درهم مدفوعة بزيادة الاستهلاك عبر إضافة 29 ألف طن تبريد من التوصيلات الجديدة خلال الـ12 شهراً الماضية.

وأفادت الشركة في بيان، بأن هذا النمو الإيجابي انعكس على الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك التي ارتفعت إلى 933 مليون درهم، مقارنة بـ914 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، كما استقرت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على هامش 50%.

وأشارت الشركة إلى أن الربع الثالث من عام 2024 شهد توسعاً ملحوظاً في عملياتها عبر إضافة 12 ألفاً و444 طن تبريد من التوصيلات لعملاء جدد، مقارنة بـ4646 طن تبريد في النصف الأول من العام، موضحة أنه إلى جانب نمو الأعمال على المستوى المحلي، واصلت «تبريد» تنفيذ استراتيجيتها للتوسّع الدولي أيضاً، حيث أضافت أحمالاً تشغيلية عبر توصيلات لعملاء جدد، منها 3000 طن تبريد في الهند، و1500 طن تبريد في مصر.

وسجلت الشركة تدفقات نقدية حرة بلغت 912 مليون درهم على مدار الـ12 شهراً الماضية، ما يمثّل عائداً يتجاوز 10%. وقال الرئيس التنفيذي لشركة تبريد، خالد المرزوقي، إن «الشركة تُثبت مجدداً القيمة العالية التي توفّرها للمستثمرين والشركاء، عبر نمو أعمالها على الصعيدين المحلي والدولي، لاسيما في ظل الطلب المتزايد على حلول التبريد المستدام».

وأضاف: «ملتزمون بتحقيق الحياد الكربوني في جميع عملياتنا، بينما نستمر في استكشاف الفرص المتاحة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي».