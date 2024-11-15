«طيران الإمارات» و«فلاي دبي».. شراكة 7 سنوات و19 مليون مسافر 

أعلنت شركتا «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، أمس، تشغيل أكثر من 1.5 مليون رحلة منذ عام 2017، مشيرتين إلى أنهما نقلتا أكثر من 19 مليون مسافر خلال سبعة أعوام عبر الشبكة المشتركة بينهما، وهو ما يعادل مجموع عدد سكان مدينتي باريس الفرنسية ونيويورك الأميركية.

وأفادت الناقلتان، في بيان، أمس، بمناسبة مرور سبعة أعوام على شراكتهما، بأنهما أتاحتا لمسافريهما وصولاً استثنائياً إلى شبكة رحلات لا مثيل لها، وفتحتا آفاقاً استثنائية من الفرص وقدرات الوصول، كما أعادتا تشكيل مستقبل السفر من دبي وإليها وعبرها.

وأوضحتا أن هناك مزايا عدة وفرتها الشراكة بين الناقلتين، وحددتا سبعاً منها، حيث إنه من خلال الجمع بين قدرات الناقلتين، باتت «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» توفران للمسافرين إمكانية الوصول إلى شبكة مشتركة، تضم أكثر من 225 وجهة فريدة في أكثر من 100 دولة في مختلف أرجاء العالم.

كما يمكن لمسافري «طيران الإمارات» استكشاف أكثر من 118 وجهة ضمن شبكة رحلات «فلاي دبي»، بينما يمكن لمسافري «فلاي دبي» الوصول إلى أكثر من 136 وجهة ضمن شبكة رحلات «طيران الإمارات»، وتشمل الوجهات السياحية الشعبية كلاً من زنجبار وكرابي وباكو ونابولي.

ويمكن للمسافرين الاختيار من بين 275 رحلة مشاركة بالرموز كل يوم في المتوسط، ما يعني توافر جداول رحلات واسعة، ومرونة أكبر عند اختيار أوقات المغادرة.

وواصل المسافرون الاستفادة من تجارب سلسة على الأرض، بما في ذلك سلاسة عمليات إنجاز إجراءات الأمتعة، والتمتع بعمليات نقل أمتعة فعّالة، وجداول رحلات محسّنة، واتصال محسّن في مطارات دبي مع إمكانية استخدام مبنى المسافرين رقم (3) في مطار دبي الدولي، ففي كل أسبوع تغادر أكثر من 300 رحلة تديرها «فلاي دبي» (المبنى 3) إلى وجهات شهيرة بما في ذلك زنجبار وكاتماندو وكرابي.

ويستفيد المسافرون أيضاً من إمكانية الدخول إلى صالات المطار عالمية المستوى، بما في ذلك صالات «طيران الإمارات» المميّزة في المبنى (3) وصالة «فلاي دبي»، التي تم تجديدها حديثاً في المبنى (2)، وعلى مدار السنوات السبع الماضية تمتع أكثر من 250 ألف مسافر على متن «فلاي دبي» بالتسهيلات والخدمات المتميّزة المتاحة في صالات «طيران الإمارات».

ويواصل برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج ولاء المسافرين الدائمين مع «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، مكافأة ولاء الأعضاء من مسافري الناقلتين، ومنحهم مكافآت رائعة، إذ يقوم أكثر من مليونَي عضو فريد من أكثر من 190 دولة بكسب الأميال، واستبدالها من خلال هذه الشراكة، كما يحظى جميع أعضاء الفئات البلاتينية والذهبية والفضية في البرنامج بمزايا إضافية، بما في ذلك مستويات أعلى من الأمتعة المجانية وأولوية إنجاز إجراءات السفر مع «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، كما راجع برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات»، أخيراً، معدلات استخدام النقد مع الأميال على رحلات «فلاي دبي»، ما جعل عمليات استبدال الأميال أكثر جاذبية، وأتاح للأعضاء التمتع بوفورات كبيرة.

تعزيز نطاق الشراكة

أكدت شركتا «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» أنه بالنظر للمستقبل، فإنهما ملتزمتان بتعزيز نطاق شراكتهما، والارتقاء بمستوى تجربة السفر من دبي وإليها وعبرها، حيث وسّعت «طيران الإمارات» نطاق برنامجها لتحديث أكثر من 200 طائرة بشكل كامل، بما في ذلك إضافة مقصورات الدرجة السياحية الممتازة، بينما واصلت «فلاي دبي» الاستثمار بشكل مكثف لتوفير تجربة سفر متميّزة في الأجواء وعلى الأرض.

ومع استمرار تطوير الخدمات في الأجواء، والخدمات الأرضية عالمية المستوى في دبي، وإضافة وجهات جديدة، وتقديم تجارب أفضل لمكافأة الولاء، يضمن مسافرو «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» الحصول دوماً على الأحدث والأفضل في مجال السفر الجوي.

. 1.5 مليون رحلة شغّلتها الناقلتان منذ عام 2017.