«أراضي دبي» تتيح 3 خدمات عبر «دبي الآن»

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، توفير ثلاث خدمات عقارية رئيسة من خدماتها عبر منصّة «دبي الآن»، التطبيق الموحد للخدمات الحكومية في دبي، وذلك في إطار تبنيها سياسة «خدمات 360» لحكومة دبي، الهادفة إلى تقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، تواكب توقعات المتعاملين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدائرة المستمرة لتحسين وتطوير خدماتها وجعلها أكثر مرونة واستباقية، بما يتماشى مع تطلعات المتعاملين ويعزز سهولة وصولهم إلى هذه الخدمات عبر منصات متعددة، ومن خلال الأجهزة الذكية.

وأوضحت الدائرة، في بيان، أن خدماتها التي تمّ توفيرها على تطبيق «دبي الآن»، تشمل خدمة الاستعلام عن حالة عقار، وتتيح للمتعاملين إمكانيّة الوصول الفوري إلى معلومات شاملة عن أي عقار، والاستعلام من خلال إدخال بيانات تخص العقار، مثل المنطقة ورقم الأرض، إضافة إلى خدمة طلب إصدار شهادة بيان أملاك المتعامل، وتتيح للمتعاملين التقدم بطلب إصدار شهادة بيان أملاك المتعامل، فضلاً عن خدمة طلب تقييم عقار، وتمكّن المتعاملين من تقديم طلبات تقييم العقارات بجميع أنواعها إلكترونياً، ما يسهم في تبسيط عملية التقييم، ويسرّع من الإجراءات الخاصة بذلك.

وقالت مديرة إدارة ريادة الخدمات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، دعاء عصام دبلان، إن «الدائرة تواصل التزامها الراسخ تجاه تقديم خدمات عقارية استباقية وعالية الجودة، تتسم بالكفاءة والمرونة»، مضيفة: «نسعى دائماً إلى تعزيز تجربة المتعاملين، وتجاوز توقعاتهم من خلال الحرص على أن تكون خدماتنا في متناول اليد وسهلة الوصول ومتاحة على نطاق واسع وعلى مدار الساعة، بما يتماشى مع تطلعات واحتياجات المتعاملين».

وتابعت دبلان: «نعمل باستمرار على تحسين وتطوير خدماتنا، بما ينسجم مع سياسة (خدمات 360)، التي تهدف إلى تعزيز ريادة الخدمات الحكومية»، مشيرة إلى أن توفير تلك الخدمات الثلاث عبر تطبيق «دبي الآن»، من شأنه أن يسهم في تعزيز تجربة المتعاملين، وجعلها أكثر سلاسة وكفاءة.

من جهتها، قالت مديرة إدارة التطبيقات الرقمية في دبي الرقمية، هند النعيمي، إن «هذا التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك يعكس استراتيجية دبي الرقمية في توفير منصات خدمات متكاملة، تقدم تجارب رقمية شاملة للمتعاملين»، لافتة إلى أن «توفير ثلاث خدمات عقارية من خلال تطبيق (دبي الآن)، يشكل ترجمة عملية لجهودنا الرامية في توفير بنية تحتية رقمية، تجمع بين الموثوقية والأمان، وتشكل داعماً قوياً لأحد أهم القطاعات الحيوية في إمارة دبي، وهو قطاع العقارات الذي يشكل رفداً حقيقياً في دعم منظومة الاقتصاد في الإمارة».

وأضافت النعيمي: «(دبي الآن) منصة شاملة لخدمات المدينة، تتيح إجراء جميع المعاملات الحكومية بسلاسة وأمان، ويتم العمل دائماً على تطويرها من خلال إضافة المزيد من الخدمات، لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، وتعزيز تجربة المستخدمين»، مشيرة إلى أن «نتيجة لهذه الجهود يواصل تطبيق (دبي الآن) تعزيز مكانته واحداً من التطبيقات الموثوقة لدى الجهات الحكومية في الإمارة، ولدى المتعاملين من الأفراد».