822 مليون درهم صافي أرباح «سالك» خلال 9 أشهر

ارتفع صافي أرباح شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، بعد خصم الضرائب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إلى 822 مليون درهم بزيادة نسبتها 2.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكدت «سالك»، في بيان، أمس، تحقيق أداء مالي قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث سجلت إيرادات إجمالية قياسية وصلت إلى 1.64 مليار درهم.

وبلغت أرباح الشركة قبل احتساب كُلفة التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.115 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 8.9% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الضرائب 903.3 ملايين درهم بنمو 12.5% على أساس سنوي.

كما ارتفعت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية التي تشكل 86.7% من إجمالي الإيرادات بنسبة 5.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.422 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وخلال الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت إيرادات نظام التعرفة المرورية بنسبة 5.7% على أساس سنوي لتصل إلى 468.4 مليون درهم.

وارتفعت الأرباح خلال الربع الثالث، بعد خصم الضرائب، بنسبة 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 277.3 مليون درهم.

وبلغ عدد الرحلات المولدة للإيرادات 355.6 مليون رحلة، بزيادة قدرها 5.1% على أساس سنوي.

وقال رئيس مجلس إدارة «سالك»، مطر الطاير، إن «الشركة حققت أداء قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، الأمر الذي يعكس مرونة نموذج أعمال الشركة والتزامها بتلبية الطلب المتزايد على حلول التنقل الفعّالة في دبي».

ولفت إلى أن الشركة حققت نجاحاً خلال الربع الثالث بعد الإعلان رسمياً عن تفعيل الشراكة مع «إعمار»، لتوفير حلول تقنية لمواقف السيارات في «دبي مول»، وهي مبادرة رائدة تسهم في تنويع قاعدة الإيرادات، وتحسين الأداء المالي.

وأضاف الطاير أن الشركة ستبدأ، في 24 نوفمبر الجاري، تشغيل بوابتَي تعرفة جديدتين، في معبر الخليج التجاري ومنطقة الصفا الجنوبية، وذلك استكمالاً للخطة الاستراتيجية الشاملة لهيئة الطرق والمواصلات، الرامية إلى تطوير وتكامل شبكات ومرافق الطرق وخطوط وخدمات النقل الجماعي وأنظمة الطرق والنقل التقنية وتطبيق السياسات، لتحسين انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق في إمارة دبي، وتعزيز مكانة دبي وجهةً رائدةً عالمياً.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد، إن «النتائج القوية لفترة الأشهر التسعة من عام 2024، تأتي مدعومة بالأداء القوي في الربع الثالث، حيث شهدنا نمواً كبيراً في عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 5.7% على أساس سنوي مع تحقيق أرباح قوية».

وأضاف: «نتوقع نمو الإيرادات بنسبة 7% إلى 8% مقارنة بالسنة المالية 2023، خصوصاً أن الربع الرابع من العام عادة ما يكون الربع الأقوى من حيث الأداء بالنسبة لـ(سالك)، كما نتوقع استمرار زخم النمو في العام المقبل، وزيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات بحدود 24% - 25% في السنة المالية 2025، بما يشمل مساهمة الرحلات من خلال البوابتين الجديدتين».

وبحسب الشركة، ارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة، بنسبة 7.1% على أساس سنوي ليبلغ 2.5 مليون حساب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ2.3 مليون حساب في الفترة ذاتها من عام 2023.

• 355.6 مليون رحلة مُدرّة للإيرادات خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2024، بزيادة 5.1% على أساس سنوي.