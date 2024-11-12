انطلاق معرض ميهاس@دبي 2024 لتعزيز التجارة الحلال عالميا 18 نوفمبر

تنطلق فعاليات معرض "ميهاس@دبي" أحد أكبر الفعاليات العالمية للتجارة الحلال يوم 18 نوفمبر الجاري بمشاركة 125 شركة ماليزية ويستمر ثلاثة أيام بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك على هامش معرض الشرق الأوسط للأغذية العضوية والطبيعية.

وأشار داتوك محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية "ماتريد"، إلى أن موقع الإمارات الاستراتيجي يمكّن الشركات الماليزية من الوصول إلى أسواق رئيسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، بهدف تحقيق مبيعات بقيمة 250 مليون دولار خلال هذا الحدث.

وأضاف أن هذا يأتي بعد نجاح معرض "ميهاس كوالالمبور" في تحقيق مبيعات تجاوزت مليار دولار في سبتمبر الماضي.

يضم المعرض برنامجا دوليا للتوريد، يجمع 120 مشتريا من مختلف الدول، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الفرص الاستثمارية في قطاع المنتجات الحلال ويشمل مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات مثل الأغذية، والتمويل الإسلامي، والسياحة الحلال، والخدمات اللوجستية الرقمية.

يأتي انعقاد هذا الحدث في ظل توقعات بارتفاع حجم اقتصاد الحلال العالمي إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030 يُساهم الشرق الأوسط وحده بأكثر من 200 مليار دولار منها ما يمثل نحو 10% من إجمالي حجم السوق.

من جانبه قال داتو سيري رئيس مجلس إدارة "ماتريد" داتو سيري ريزال مريكان ناينا مريكان، رئيس مجلس إدارة "ماتريد"، إن معرض "ميهاس@دبي" يعد الأول خارج ماليزيا، ما يعكس التزام بلاده بتعزيز مكانتها وجهة رائدة في صناعة الحلال.

وأضاف مريكان أن معرض ميهاس@دبي سيكون أول حدث دولي يتم تنظيمه خارج ماليزيا، بمشاركة أكبر الشركات الماليزية بقيادة "ماتريد"، موضحا أن المعرض على أتم الاستعداد للاستفادة من الإمكانات الهائلة لسوق الحلال في الشرق الأوسط، وتعزيز مكانته معرضا تجاريا معترفا به عالميا كما يلعب دورا رئيسا في وضع ماليزيا منصة رائدة في المشهد الدولي للحلال.

وأوضح أن الريادة الطويلة الأمد لماليزيا في صناعة الحلال مدعومة بمبادرات حكومية مختلفة، بما في ذلك التقدم في الأبحاث وتطوير البنية التحتية القوية، والتي عززت نمو الصناعة.