«نخيل» تطلق فللاً شاطئية فاخرة في «نخلة جبل علي»

أعلنت شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، ذراع التطوير العقاري لـ«دبي القابضة»، أمس، عن إطلاق أحدث وحداتها السكنية الفاخرة في مشروع نخلة جبل علي، من خلال «بيتش كولكشن».

وأفادت الشركة، في بيان، بأن المجموعة الحديثة من الفلل توفر مستوى جديداً من الفخامة في قلب أكثر وجهات الجزر طلباً عليها في دبي، موضحة أن هذه الفلل، تقع في مواقع رئيسة على شاطئ البحر على طول سعفات «نخلة جبل علي»، وأضافت أنه من المتوقع الانتهاء من إنشاء أول مجموعة من تلك الوحدات السكنية بحلول نهاية عام 2027.