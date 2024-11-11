أحمد بن سعيد: سعدت باستقبال أسطورة كرة السلة الأمريكية جيمس وورثي في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تحتفل طيران الإمارات بانطلاق بطولة كأس طيران الإمارات NBA لكرة السلة هذا الأسبوع، باعتبارها الشريك العالمي الرسمي للرابطة الأمريكية لكرة السلة للمحترفين. وبهذه المناسبة، سعدت باستقبال أسطورة كرة السلة الأمريكية جيمس وورثي في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات، فهو أيقونة رياضية يتجاوز تأثيرها حدود الملاعب، وملهمةً لجماهير من شتى أنحاء العالم.

وأضاف سموه "وفيما ترسخ دبي مكانتها كمركز عالمي تلتقي فيه الثقافات وتتآلف فيه المجتمعات، تسعى طيران الإمارات إلى تسخير قوة الرياضة لجمع جمهور كرة السلة من مخلتف أنحاء العالم على شغفهم المشترك بهذه الرياضة".