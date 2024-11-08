«إمباور» تحقق 2.45 مليار درهم إيرادات في 9 أشهر

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أمس، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلة إيرادات إجمالية بلغت 2.451 مليار درهم، بنمو نسبته 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما حققت أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.124 مليار درهم، بارتفاع قدره 4.7%، بينما بلغت الأرباح قبل الضريبة 719 مليون درهم، بنمو بلغ 5%.

وأكدت «إمباور» في بيان، أن النمو الاستثنائي في إيراداتها وأرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، يعود إلى الارتفاع الكبير في الطلب على خدمات المؤسسة في مختلف مناطق دبي، التي تشهد سوقها العقارية نمواً في الطلب من جهة، وتزايداً في عدد المشاريع التطويرية الجديدة من جهة أخرى، والذي بدوره أدى إلى نمو عمليات المؤسسة، وزيادة انتشار خدماتها الصديقة للبيئة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «أصبحت المؤسسة نموذجاً للشركات التي تُحتذى، والتي تفي بوعودها لمتعامليها ومساهميها، كما أن لها تأثيراً إيجابياً كبيراً على جميع الشركاء».

وأضاف أن «إمباور» تعمل على تعزيز عملياتها لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن التطور الاقتصادي في دبي، والأداء الإيجابي لسوق العقارات فيها، ومعدلات النمو في قطاعي الضيافة والترفيه.

وخلال الأشهر الـ12 الماضية، بلغت الإيرادات الموحدة لـ«إمباور» 3.217 مليارات درهم (من أكتوبر 2023 إلى سبتمبر 2024)، مقارنة بـ2.989 مليار درهم (من أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2023)، بنمو بلغت نسبته 7.6%.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترات ذاتها 1.512 مليار درهم (أكتوبر 2023 - سبتمبر 2024)، مقارنة بـ1.451 مليار درهم (أكتوبر 2022 - سبتمبر 2023)، بنسبة نمو 4.2%.

ووزعت «إمباور» أرباحاً بقيمة 425 مليون درهم على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري في أكتوبر 2024، وبذلك تكون «إمباور» قد التزمت بتوزيع الأرباح على المساهمين مرتين سنوياً، بقيمة إجمالية بلغت 850 مليون درهم خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي.

وبعد توزيع الأرباح الملتزم بها أول سنتين ماليتين بعد الاكتتاب العام، تخطط المؤسسة لمواصلة توزيع الأرباح المستدامة بما يتماشى مع نمو أعمالها.

• ارتفاع كبير في الطلب على خدمات المؤسسة في دبي