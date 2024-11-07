"مجموعة الإمارات" تسجل أرباحاً قياسية نصف سنوية قدرها 10.4 مليارات درهم

أعلنت "مجموعة الإمارات" عن أفضل نتائج مالية نصف سنوية في تاريخها على الإطلاق، وسجلت المجموعة في النصف الأول من السنة المالية الجارية 2024/2025 أرباحاً صافية بلغت 10.4 مليار ات درهم. وبلغت إيرادات المجموعة 70.8 مليار درهم.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "في إنجاز قياسي، تمكنت مجموعة الإمارات مجدداً من تجاوز نتائجها المالية القياسية العام الماضي، لتسجّل نتائج نصفية قوية في السنة المالية 2025/2024، بما يجسّد قوة نموذج أعمالنا والذي ينسجم مع مسار النمو في دبي كمدينة مفضلة للعيش والعمل والزيارة وممارسة الأعمال.

وأضاف سموه في تدوينة على موقع "إكس": "تشير توقعاتنا إلى مواصلة نمو الطلب من العملاء خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية 2025/2024، ونتطلع إلى تعزيز قدرتنا على تعظيم الإيرادات مع انضمام طائرات جديدة إلى أسطول طيران الإمارات وتشغيل مرافق جديدة في دناتا. تبقى التوقعات المستقبلية مبشّرة، لكننا لن نركن إلى إنجازاتنا الحالية، وسنبقى على استعداد للاستجابة السريعة وتوجيه مواردنا بمرونة حسب متطلبات السوق المتقلبة".