«دبي لصناعات الطيران» تؤجر 3 طائرات جديدة لـ «إيستار جيت»

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، أمس، توقيع اتفاقيات تأجير ثلاث طائرات جديدة من طراز «بوينغ 737-8» مع شركة «إيستار جيت» الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أن من المقرر تسليم الطائرات في منتصف العام المقبل والربع الأول من 2026.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «ستسهم هذه الخطوة في تعزيز الشراكة المستمرة وتوسعها، وكلنا ثقة بأن انضمام الطائرات الثلاث سيدعم أسطول (إيستار جيت)، كما سيلبي الطلب المتزايد على رحلات السفر ذات الأسعار المنخفضة». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«إيستار جيت»، تشو جونج سوك: «سيكون للطائرات الجديدة دوراً كبيراً في مساعدتنا على تلبية توقعات المتعاملين، وتعزيز خدماتنا التي تغطي أكثر من 20 وجهة».