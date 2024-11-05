الإمارات تخطط لاستثمار 200 مليار درهم لتلبية الطلب على الطاقة

قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، إن دولة الإمارات تخطط لاستثمار ما يصل إلى 200 مليار درهم، لتلبية الطلب المستدام على الطاقة في السنوات الست المقبلة، بهدف «إزالة الكربون من اقتصادنا، والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050».

وأضاف المزروعي - في تصريحات له بمناسبة انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2024) - أن جهودنا في تنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة تتماشى جنباً إلى جنب مع جهودنا الرامية إلى خفض كثافة الكربون في عمليات النفط والغاز لدينا بنسبة 25% إضافية على مدى العقد المقبل».

وأكد أن «دولة الإمارات تشكّل نموذجاً يحتذى في التحول الطموح والعملي إلى مصادر الطاقة النظيفة، ونحن نواصل تلبية احتياجات الطاقة العالمية اليوم، في حين نستثمر بغزارة في نظم الطاقة النظيفة في المستقبل، ولدينا استثمارات كبيرة في الطاقة النظيفة قيد التشغيل بالفعل، وأخرى قيد التطوير».

وتابع المزروعي: «يسعدنا المشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2024)، الذي يوفر منصة مثالية لأكبر منتجي ومستهلكي الطاقة، لإظهار التزامهم خفض الانبعاثات مع تحفيز الاستثمار في التقنيات الجديدة والطاقات النظيفة، حيث يمثل الحدث فرصة لتسليط الضوء على التحديات والاحتياجات المتنوعة لأسواق الطاقة المختلفة من جميع أنحاء العالم، ويخلق منبراً عالمياً للحوار الموجه نحو إيجاد الحلول».