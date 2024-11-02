63.2 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص في النصف الأول

بلغ إجمالي تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص نحو 63.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي رصيدها التراكمي إلى 1.195 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.132 تريليون درهم، بنهاية ديسمبر 2023، بنمو 5.6%، وفق إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وارتفعت تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص على أساس شهري بنسبة 1.16%، أو ما يوازي 13.7 مليار درهم، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 7.3%، أو ما يعادل 81.2 مليار درهم.

ووفق إحصاءات المصرف المركزي، تستحوذ البنوك الوطنية على نحو 91.5% من إجمالي محفظة ائتمان البنوك العاملة في الدولة للقطاع الخاص، والبالغة نحو 1.3 تريليون درهم مع نهاية يونيو الماضي، بينما يصل نصيب البنوك الأجنبية إلى نحو 8.5%.

ونمت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص إلى 111 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.26%، أو ما يوازي 3.5 مليارات درهم، مقارنة بنحو 107.5 مليارات درهم في يونيو 2023.

وزادت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص بنسبة 2.8%، أو ما يعادل ثلاثة مليارات درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري.