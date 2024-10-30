إنشاء محطتَي كهرباء في «نخلة جبل علي» بـ 270 مليون درهم

أعلنت شركة «نخيل» العقارية، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، ذراع التطوير العقاري لـ«دبي القابضة»، تعاونها مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، لإنشاء محطتي كهرباء فرعيتين في مشروع «نخلة جبل علي» بقيمة 270 مليون درهم، حيث ستتولى «ديوا» تقديم خدمات إدارة المشاريع لطرح وترسية العطاءات للمشروع، الذي من المقرر الانتهاء منه بالتزامن مع إنجاز الفلل الفاخرة.

وأوضح بيان صادر، أمس، أن المشروع يشمل إنشاء محطتين فرعيتين بجهد (132/11) كيلوفولت بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميغافولت أمبير من الكهرباء لتلبية احتياجات جزء كبير من «نخلة جبل علي» من الطاقة الكهربائية، بما في ذلك العديد من السعفات والجذع.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب ترسية عقود سابقة على عدد من الشركات في وقت سابق من هذا العام لبدء تنفيذ الأعمال الإنشائية للفلل والبنية التحتية والطرق العامة والأعمال البحرية في «نخلة جبل علي».

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة الأراضي لـ«دبي القابضة»، ناصر العوضي: «نحن على ثقة بأن ما تتمتع به هيئة كهرباء ومياه دبي، الشريك الاستراتيجي لـ(دبي القابضة)، من خبرة ومهارة في هذا القطاع ستمكننا من إرساء أساس قوي مع بدء تشكيل ملامح مشروع (نخلة جبل علي)، الذي يعدّ رمزاً لطموح دبي المستمر نحو التقدم وترك بصمتها على الساحة العالمية، كما يعد المشروع دليلاً على رؤيتنا لبناء أفضل نمط للمعيشة الفاخرة على الواجهة البحرية لمواطني العالم اليوم».

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس حسين لوتاه: «نرحب بجهود (دبي القابضة للعقارات)، الشريك الاستراتيجي للهيئة، لبناء محطتي نقل الكهرباء في مشروع (نخلة جبل علي) وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة والسلامة، بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية الخاصة بمحطات النقل، حيث تتكامل جهود جميع المؤسسات في دبي لتكون أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

وأضاف: «سنواصل تطوير بنية تحتية عالمية المستوى للكهرباء والمياه، لمواكبة النمو المستمر الذي تشهده دبي، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والجودة، حيث أسهم ذلك في تحقيق نسبة 100% في اعتمادية وتوافرية نظام نقل الطاقة في دبي، وتحقيق الهيئة أفضل أداء بين المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم في مجال نقل الطاقة».

وتشكل اتفاقية التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي أحدث مراحل التقدم في مشروع تطوير «نخلة جبل علي» وتحويلها إلى وجهة سكنية وترفيهية رئيسة. وتمتد جزر «نخلة جبل علي» السبع على مسافة 13.4 كيلومتراً، وتضم 16 سعفة، وشاطئاً يمتد على مسافة أكثر من 90 كيلومتراً، ويمثل المشروع بداية مرحلة جديد من النمو في منطقة جبل علي، ما يؤكد التوسع العمراني للإمارة، بما ينسجم مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاقتصادية «D33».