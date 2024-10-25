موانئ دبي العالمية توسّع نطاق تقرير "الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة" ليشمل 3 دول جديدة

وسّعت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" نطاق تقرير "الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة" ليشمل ثلاث دول؛ وهي البرازيل والسنغال وجنوب إفريقيا، تأكيداً على التزامها المتواصل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويأتي هذا التقرير عقب إفصاحها الأول عن تأثير التنمية المستدامة في شهر أبريل 2024، والذي ركّز على الهند وأرض الصومال.

ويؤكد التقرير الموسّع حول "الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة" التزام المجموعة بتعزيز التنمية المستدامة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، ويُوضح مساهمتها في تحقيق تأثير ملموس يشمل مختلف المجالات الهامة؛ بدءاً من البنية التحتية المرنة ووصولاً إلى المشاركة المجتمعية والمساواة بين الجنسين. وعلى سبيل المثال، تتعاون المجموعة في البرازيل مع شركة "رومو" لتطوير محطة حاويات جديدة قادرة على مناولة 12.5 مليون طن من الحبوب والأسمدة، مما يُعزّز مكانة ميناء سانتوس كمركز رئيسي للخدمات اللوجستية الزراعية. وعلى نحو مماثل، استثمرت المجموعة أكثر من 300 مليون دولار أميركي في السنغال بهدف تحديث العمليات، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في المحطة من 265 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً في عام 2008 إلى 800 ألف حاوية في عام 2023، لتساهم بذلك في تعزيز الربط التجاري على مستوى المنطقة، وفي تحسين قدرات الوصول للأسواق التي يصعب الوصول إليها.

وبهذا الصدد، قال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "نلتزم بالاستثمار على نطاق عالمي واسع لتسهيل تدفق الحركة التجارية، وتعزيز التأثيرات الاجتماعية الإيجابية في المجتمعات التي نعمل فيها. كما نفخر بتوسيع نطاق تقرير "الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة"، وتسليط الضوء على مساهماتنا المستمرة في تعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وسدّ الفجوات في الاقتصادات النامية الرئيسية. ويوضح التقرير دور خدمات مجموعتنا في تمكين البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية وإتاحة الفرص الاقتصادية للمجتمعات".

تمّ إعداد أحدث تقرير "الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة" بالتعاون مع "فريق عمل الإفصاح عن التأثير"، وهي شبكة عالمية من المؤسسات المالية والجهات المعنية في القطاع، تكرّس جهودها لوضع معايير موثوقة في إعداد التقارير حول التأثير، وتقدم توجيهات طوعية للشركات، وخاصة في الأسواق الناشئة، لقياس التأثيرات الإنمائية المحدّدة لإستراتيجياتها والإفصاح عنها.

ومن جانبه، قال أرسلان مهتافار، الرئيس المشارك لفريق عمل الإفصاح عن التأثير ورئيس مؤسسة تمويل التنمية في جي بي مورجان: "تعدّ مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" رائدة في الاستفادة من إرشادات الإفصاح عن التأثير لإظهار الكيفية التي ستعالج بها استراتيجيتها التجارية تحدّيات التنمية في كلّ دولة من الدول الرئيسية التي تعمل فيها. ويتيح التزام المجموعة بقياس وإدارة تأثيرها التنموي رؤىً واضحة للمستثمرين الذين يركزون على أهداف التنمية المستدامة، ما يساعدهم في اتخاذ قرارات مدروسة للاستثمار والشراكات التجارية ".

ويعتبر التقرير الموسّع حول "الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة" أداة رئيسية لمشاركة المستثمرين، من خلال تعزيز الشفافية المتعلقة بمعايير وأهداف التنمية الرئيسية.

وبدوره قال سيدريك ميرل، الرئيس المشارك لفريق عمل الإفصاح عن التأثير ورئيس مركز الخبرة والابتكار في مركز ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار: "تعدّ مجموعة موانئ دبي العالمية رائدة باعتبارها أول شركة تختبر إطار عمل الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة. ومع نشر التقرير الأخير الآن، يمكن للشركات والهيئات السيادية وضع أهداف مستقبلية للتواصل الفعّال مع المستثمرين بشأن طموحاتها وكيفية معالجة الآثار السلبية. ومع تفعيل إطار العمل بشكل كامل، قامت موانئ دبي العالمية بتحسين وتوسيع نطاقه ليشمل الأسواق الناشئة التي تعمل فيها، بما في ذلك البرازيل والسنغال، وأرض الصومال، وجنوب إفريقيا، والهند ومن خلال عرض الحالات الواقعية، توضح موانئ دبي العالمية قابلية الإطار للتطبيق، وتوفر رؤى قيمة حول كيفية التواصل الفعّال بشأن المساهمات في أهداف التنمية المستدامة وسدّ فجوة التنمية."

تجدر الإشارة إلى التزام مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"بإرشادات الإفصاح عن التأثير، لضمان توافق استثماراتها مع أعلى معايير قياس وإدارة التأثير، وقد يساهم هذا الالتزام في تأهيل أوراقها المالية للحصول على رأس مال مستدام يدعم الجهود العالمية المتواصلة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة في التنمية المستدامة