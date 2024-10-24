«أبوظبي التجاري»: 6.84 مليارات درهم أرباحاً صافية

أعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس، نتائجه المالية عن الربع الثالث من عام 2024، مسجلاً نتائج قياسية مدفوعة بنمو مصادر الدخل المتنوعة، ومستويات الكفاءة العالية، وانخفاض في المخصصات العامة، ووفقاً للمؤشرات الرئيسة للأداء المالي عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، فقد سجل البنك ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 30% لتصل إلى 7.702 مليارات درهم، وذلك قبل خصم الضريبة، فيما بلغ صافي الأرباح 6.846 مليارات درهم بعد خصم الضريبة.

وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 8% ليصل إلى 9.721 مليارات درهم، كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 32% ليصل إلى 4.292 مليارات درهم مع ارتفاع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 27%.

بدوره، ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 15% ليصل إلى 14.013 مليار درهم، وتحسنت نسبة الكُلفة إلى الدخل بمقدار 60 نقطة أساس، لتصل إلى 31.9%. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 16% لتصل إلى 9.546 مليارات درهم.

إلى ذلك، أظهرت المؤشرات الرئيسة للأداء المالي عن الربع الثالث من عام 2024 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2023، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 34% لتصل إلى 2.678 مليار درهم، وذلك قبل خصم الضريبة، فيما بلغ صافي الأرباح 2.390 مليار درهم بعد خصم الضريبة.

كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 1% ليصل إلى 3.144 مليارات درهم، وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 49% ليصل إلى 1.569 مليار درهم مع ارتفاع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 42%.

وكشفت النتائج عن تسجيل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 14% على مدى ثلاث سنوات، ليصبح إجمالي الأصول 639 مليار درهم، وارتفع صافي القروض بمبلغ 60 مليار درهم، بجانب زيادة في ودائع المتعاملين بمبلغ 77 مليار درهم خلال الـ12 شهراً الماضية.

بدورها، تحسّنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3.45%، بعد أن كانت 3.73% بنهاية ديسمبر من العام الماضي.

وقال البنك، إنه واصل زخم أدائه المالي القوي خلال الربع الثالث، مدعوماً باستراتيجية واضحة، ترمي إلى زيادة حصته السوقية، وتوسيع نطاق أعمال الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات، إضافة إلى تعزيز قاعدة المتعاملين من الأفراد.