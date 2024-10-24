دبي تروّج لتجاربها السياحية عبر «هيلتون أونورز»

وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع علامة «هيلتون»، بهدف تعزيز الرؤية العالمية للإمارة، ودعم فنادق العلامة في تدريب أعضاء فريقها وتحسين مستويات الخدمة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الطرفين، وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الرامية إلى تعزيز مكانتها، مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

وذكرت الدائرة في بيان أمس، أن الشراكة الجديدة تؤكد التزام الطرفين تعزيز الابتكار والتميز في قطاع السياحة من خلال توفير تجارب استثنائية للزوار.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عمل للتعاون المشترك بين الطرفين، يركز على مبادرات التسويق الرامية إلى استقطاب الزوار من خلال التسويق والتواصل الاستراتيجي، بما في ذلك الحملات الإعلانية، والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي التي ترسخ مكانة دبي، وجهة رائدة.

وسيطرح الطرفان خيارات سياحية تسلط الضوء على مناطق الجذب الفريدة في دبي، مع وضع هذه التجارب ضمن باقات موسمية للاستمتاع بها.

ويتيح هذا التعاون أيضاً إمكانية دمج تجارب دبي في برنامج الولاء الخاص بعلامة «هيلتون أونورز»، الذي يشارك فيه أكثر من 195 مليوناً من الأعضاء على مستوى العالم.

وتؤكد الاتفاقية أهمية التدريب وبناء القدرات والمهارات، حيث ستشارك «هيلتون» في البرامج والدورات التدريبية التي تنظمها كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، من أجل تنمية مهارات أعضاء فريق العمل في مجالات خدمة المتعاملين والتوعية الثقافية، ما يضمن تقديم أفضل مستويات الخدمة للزوار.

ووقع مذكرة التفاهم كل من المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، ورئيس «هيلتون» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، غاي هاتشينسون.

وقال كاظم إن «(هيلتون) هي جزء مهم من مسيرة النمو التي شهدها قطاع السياحة في دبي على مدار العقود الماضية، فقد كانت لها إسهامات في تعزيز السمعة العالمية للمدينة في قطاع الضيافة، وما تقدمه من تجارب استثنائية وخدمات راقية».

وأضاف أن «المرحلة الجديدة من التعاون مع هذه العلامة المهمة تتيح مشاركة خبراتنا وتجاربنا وإيصالها إلى جمهور أوسع، وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات التي توفّرها المدينة»، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تأتي للتأكيد على أهمية التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص.

وتابع كاظم: «نحرص من خلال الترويج لتجارب دبي عبر برنامج الولاء (هيلتون أونورز) وغيره من القنوات، على تحفيز الجمهور حول العالم على استكشاف دبي، كما أن توفير تجارب مميزة في كل مرحلة من مراحل رحلة المسافر، والتي تتضمن أيضاً فنادق (هيلتون)، سيشجع الزوار على تكرار زيارتهم ليصبحوا سفراء للوجهة».

من جهته، قال رئيس «هيلتون» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، غاي هاتشينسون: «تمضي دبي قدماً في ترسيخ مكانتها وجهةً عالمية رائدة، وسعداء بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لتعزيز هذا النهج وإثراء المنطقة بأكثر من 105 أعوام من الخبرات الغنية في القطاع، وبلوغ هدفنا المشترك في تصدر الإمارة مشهد التميز في قطاع الضيافة».

وأضاف: «نتطلع إلى المشاركة في برامج التدريب، التابعة للدائرة، والتي تهدف إلى تنمية الجيل المقبل من المحترفين والمتخصصين في قطاع الضيافة».