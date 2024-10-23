18 مبادرة جديدة لدعم «المدينة الرقمية» في دبي قبل نهاية 2024

أفادت مديرة إدارة التطبيقات والخدمات الرقمية في «دبي الرقمية»، هند النعيمي، بأنه «يتم العمل على إنجاز وإطلاق 18 مبادرة جديدة لدعم (رقمنة) متكاملة لخدمات القطاعات المتنوعة في دبي».

وأضافت لـ«الإمارات اليوم» أن «مبادرات الخدمات الرقمية تأتي في إطار خطط تجارب (المدينة الرقمية) التي تعمل عليها (دبي الرقمية)، وتأتي في إطار التحول (بدلاً من إطلاق خدمات رقمية مستقلة ومنفصلة)، إلى باقة خدمات رقمية تتيح تجربة متكاملة وأكثر شمولاً للمتعاملين في قطاعات ومجالات مختلفة».

وقالت النعيمي: «تجعل التجارب الرقمية المتعاملين غير مضطرين للذهاب إلى أي مؤسسة لإنجاز الأعمال، بل إنجاز كل خطوات الخدمات بشكل رقمي بالكامل»، لافتة إلى أن «دبي الرقمية» تعتزم الوصول وإنجاز 50 تجربة رقمية بنهاية 2025، مع العمل بشكل مستمر على تطوير تلك المبادرات والتجارب الرقمية.

وتابعت: «من ضمن المبادرات الجديدة التي سيتم إطلاقها قبل نهاية العام الجاري، على سبيل المثال، (النافذة الموحدة) للتجارة والخدمات اللوجستية في دبي، والتي تتيح للمستثمرين إنجاز كل أعمالهم عبر رحلة رقمية، وكذلك مبادرة أو تجربة (مدينتي) التي تتيح للمقيمين والمواطنين إرسال أي شكاوى أو مقترحات تتعلق بمدينة دبي أو صور لأي ملاحظات بالطرقات، مثل تجمعات المياه، أو أي ملاحظات تتعلق بالمدينة ويتم رفع تلك الصور بالمنصات، وتعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحليل تلك الصور وإرسالها للجهات المختصة من المؤسسات الحكومية، ليتم التعامل معها بشكل سريع».

وأضافت النعيمي أن «مبادرات التجارب الرقمية الجديدة تشمل أيضاً خدمة (أحسن الله عزاكم) للمقيمين، وتتيح إنجاز كل الإجراءات المتعلقة بحالات الوفاة بكل المؤسسات، عبر التجربة الرقمية، فضلاً عن خدمة الحصول على (مسكن) جاهز مشيد للمواطنين».

وقالت: «من ضمن مبادرات التجارب الرقمية التي سيتم الكشف عنها بشكل كامل، عند إنجازها نهاية العام الجاري، طلب الرعاية الصحية بشكل رقمي للمواطنين دون الحاجة لزيارة المؤسسات، إضافة إلى مبادرة الحصول على الإقامة الذهبية للمقيمين في دبي والتي تتيح التقدم لها والحصول عليها عبر رحلة رقمية متكاملة، وبشكل أكثر شمولاً للخدمات، وكذلك تجربة (استئجار منزل) والتي تتيح كل خطوات الاستئجار بشكل رقمي مقارنة بالخطوات التقليدية السابقة».

وأوضحت أن «دبي الرقمية» كانت تستهدف إطلاق 12 مبادرة لتجربة رقمية خلال العام الماضي، لكنها استطاعت إنجاز 13 تجربة متكاملة بنهاية عام 2023، وتعمل حالياً على إنجاز عمليات تطوير المبادرات والتجارب الرقمية الجديدة قبل نهاية العام الجاري.

وأشارت إلى أنه من ضمن أبرز التجارب الرقمية التي تم إنجازها خلال العام الماضي تجربة «تبادل المنح الإسكانية» التي تتيح للمواطن عند التسجيل بمنصة «إماراتي» على تطبيق «دبي الآن»، عرض الأرض التي يريد استبدالها عبر المنصة، وأن يرى في الوقت نفسه الأراضي الأخرى التي يعرضها مواطنون آخرون ويرغبون في استبدالها. وشملت التجارب أيضاً «بيع وشراء المركبات»، و«تشييد وصيانة المباني»، و«تسجيل وإدارة المركبة الكهربائية».