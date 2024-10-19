تركيب 400 محطة شحن كهربائي في أبوظبي

أفاد مدير عام مركز النقل المتكامل في أبوظبي، عبدالله المرزوقي، بأنه يجري العمل على تركيب 400 محطة شحن كهربائي في مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي، ضمن خطة التحول نحو الطاقة النظيفة والحد من انبعاثات الكربون.

وبيّن المرزوقي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش النسخة الثانية من قمة «فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة»، في يومها الختامي أمس بأبوظبي، أن «50% من التطوير والمبادرات التي تمت في قطاع النقل بأبوظبي، جاء استجابة لمقترحات وأفكار من الجمهور، ما أدى إلى نمو بنسبة 17% في وسائل النقل العام، مقارنة بالعام الماضي. كما نجحنا في الوصول إلى نسبة 90% من مركبات الأجرة منخفضة الانبعاثات الكربونية أو (صفر انبعاثات)، ونهدف إلى الوصول إلى نسبة 100% بحلول عام 2026».

وأشاد المرزوقي بالشركاء من القطاع الخاص والجمهور الذين قدموا كل الدعم بالأفكار والمبادرات، لافتاً إلى أن مركز النقل المتكامل مستعد لتلقي أي مقترحات تتعلق بأماكن وصول الحافلات، وتغطية أي مناطق غير مغطاة.

إلى ذلك استعرض المرزوقي في الجلسة الرئيسة لليوم الثاني من قمة «فوربس»، المبادرات والمشاريع التي تلبي احتياجات المتعاملين والمجتمع، وتحقق تنقلاً مستداماً في أبوظبي، من خلال تطبيق الحلول الابتكارية التي ترفع كفاءة قطاع النقل العام، وتسهم في خفض انبعاثات الكربون، ودور المركبات الكهربائية والتصميم الحضري للمدن، وإدارة الطلب المتنامي على محطات شحن السيارات الكهربائية.