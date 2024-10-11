«طيران الإمارات» تستثمر 176.1 مليون درهم في أنظمة تدريب الطيارين

كشفت شركة طيران الإمارات عن استثمارها نحو 48 مليون دولار (176.1 مليون درهم) في مجموعة كاملة من أحدث المعدات وأجنحة الأنظمة لدعم تدريب الطيارين وأطقم الخدمة، استعداداً لبدء انضمام طائراتها الجديدة من طراز «إيرباص A350» إلى الأسطول.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن الأجنحة تتضمن جهازي محاكاة طيران كاملين مدمجين مع أنظمة دعم الطيارين المبتكرة، وجهاز تدريب ثابت القاعدة، وجهاز تدريب إخلاء المقصورة في حالات الطوارئ وتدريب الأبواب، مشيرة إلى أن هذا الاستثمار يعكس التزام الناقلة بتحقيق أعلى معايير التدريب والتميز.

وذكرت أن نظام دعم الطيارين يعد الأول من نوعه في الصناعة، وتم تصميمه بالكامل داخلياً من قبل «طيران الإمارات» بهدف تحسين تجربة التدريب.

وأوضحت الناقلة أنه أثناء مرحلة الإحاطة، يسمح للمتدربين بإجراء إعداد تفاعلي لمقصورة الطيران، بما في ذلك بناء خطة طيران، في بيئة غامرة بالكامل، لافتة إلى أنه يتم ربط بيانات الإعداد بمجرد انتقال المتدربين داخل جهاز المحاكاة لاستئناف تدريبهم، ويتيح وضع مراجعة نظام دعم الطيارين للمدرب تشغيل الجلسة المسجلة لمراجعة أداء الطاقم.

وقالت إن جهاز محاكاة الطيران الكامل الأول لطائرة «A350»، حصل على شهادة المستوى (D)، وهي أعلى شهادة لهذا النوع من أجهزة المحاكاة، من وكالة سلامة الطيران الأوروبية، مشيرة إلى أنه تم الحصول على الشهادة الأولية دون أي ملاحظات.

وأكدت «طيران الإمارات» أن التكنولوجيا المتقدمة لا تعمل على تعزيز كفاءة التدريب فحسب، بل تمكن الطيارين أيضاً من إتقان المهارات المطلوبة للعمليات السلسة بثقة.

وبيّنت أن جهاز محاكاة الطيران الكامل الثاني لطائرة «A350»، يخضع حالياً لمرحلة القبول في الموقع، حيث من المقرر أن يحصل على موافقة وكالة سلامة الطيران الأوروبية في نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنها طلبت ثلاثة أجهزة محاكاة طيران كاملة لأسطولها من طائرات «A350».

وأشارت إلى أن أجهزة التدريب المثبتة لطائرة «إيرباص A350»، تحاكي قمرة القيادة، باستخدام أنظمة مرئية وصوتية لجعل جلسات التدريب واقعية قدر الإمكان.

وقال نائب رئيس أول للتدريب في «طيران الإمارات»، القبطان بدر المرزوقي، إن «قيادة الابتكار هي جوهر هوية (طيران الإمارات)، ويتجلى ذلك في مجموعة معدات التدريب التي حصلنا عليها أخيراً لطائرات (إيرباص A350) ومنشأة تدريب الطيارين المتقدمة المقرر افتتاحها في وقت لاحق من العام».

وأضاف: «نفخر بأن لدينا الآن القدرة على توسيع قدراتنا على تدريب الطيارين بنسبة 54%، وبفضل استثماراتنا في أجهزة المحاكاة والأنظمة الجديدة، أصبح طيارونا وأطقم الخدمة مجهزين ومدربين، وعلى ثقة بقدرتهم على إدارة أي تحديات تشغيلية بأمان وكفاءة».

وأكملت «طيران الإمارات» تدريب 30 طياراً و820 من أفراد أطقم الخدمة، وبحلول نهاية نوفمبر المقبل، سيكون أكثر من 50 طياراً قد أكملوا تدريبهم على أجهزة محاكاة الطيران الكاملة لطائرة «إيرباص A350».

يشار إلى أن لدى «طيران الإمارات» طلبات مؤكدة لـ65 طائرة من طراز «إيرباص A350»، و250 طائرة من طراز «بوينغ 777X»، حيث ستعتمد عليها الناقلة في مرحلتها المقبلة من النمو، ما يدعم أهدافها للتوسع، ويوفر المرونة لإطلاق مسارات جديدة وأفضل خدمة على شبكتها.

متجر جديد للناقلة في لندن

افتتحت شركة طيران الإمارات، أمس، رسمياً متجرها الجديد للسفر «عالم طيران الإمارات» في لندن. ويُعد المتجر الجديد، الأول في أوروبا، وأحدث متاجر الناقلة ضمن خطة لافتتاح 40 متجراً حول العالم.

ويقع متجر «طيران الإمارات» في شارع كرومويل في جنوب كنسينغتون في لندن، ويجمع بين التكنولوجيا الذكية ونصائح السفر الشخصية من الخبراء والتجارب الغامرة التي تتضمن أحدث التقنيات التفاعلية، وبشكل يجعل منتجاتها وخدماتها وضيافتها ذات الشهرة العالمية أقرب إلى العملاء.