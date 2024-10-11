اتفاقية بين «غرف دبي» و«دبي الإسلامي» لدعم نمو الأعمال محلياً وعالمياً

أبرمت غرف دبي، مذكرة تفاهم مع بنك دبي الإسلامي، بهدف تعزيز الخدمات المصرفية لمجتمع الأعمال، بما يسهم في دعم توسع الشركات على المستوى المحلي في إمارة دبي، وخارجياً على المستوى العالمي.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان لتقديم خدمات مصرفية متميزة ذات قيمة إضافية للشركات التي تستقطبها غرف دبي إلى الإمارة، وكذلك لمجتمع الأعمال بشكل عام في دبي، بما يسهم في تعزيز القدرات التنافسية للنمو والتوسع للشركات المحلية والعالمية العاملة في الإمارة على مستوى الأسواق المحلية والدولية.

وسيقدم بنك دبي الإسلامي، خدمات التمويل التجاري للشركات المحلية الراغبة في توسيع أعمالها في الأسواق العالمية، بالاعتماد على شبكة فروعه حول العالم، إضافة إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات متعددة الجنسيات، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بدورها، ستقوم غرف دبي بدعم متعاملي فروع بنك دبي الإسلامي حول العالم الراغبين في الاستثمار في دبي، وتنمية أعمالهم انطلاقاً من الإمارة.

وتأتي مذكرة التفاهم مع بنك دبي الإسلامي ضمن إطار برنامج الشراكات العالمية، الذي يعزز جهود غرف دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع أعمال الشركات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة، من خلال التعاون مع مزودي خدمات عالميين عبر ثماني فئات تجارية، بما يتماشى مع أهداف مبادرة «دبي غلوبال» لمساعدة شركات دبي في استكشاف فرص تجارية جديدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 30 سوقاً دولية ذات أولوية.

وتسهم مذكرة التفاهم مع بنك دبي الإسلامي في دعم برنامج الشراكات العالمية، عبر شبكة المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية البالغ عددها 31 مكتباً حول العالم.