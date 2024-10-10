العبّار: سوق دبي العقارية أكبر من مثيلتها في بريطانيا

أكد المؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية، محمد علي العبّار، أن سوق دبي العقارية أكبر من مثيلتها في بريطانيا.

وقال خلال حفل إطلاق المرحلة الثانية من «برنامج دبي للوسيط العقاري»، إن «تنظيم هذا الحدث المهم يعزز من دور الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري، أحد أكبر وأهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها حيوية، لاسيما في دبي التي تتصدر هذا المجال».

وأضاف: «أود أن أؤكد لكل من يتطلع للعمل في هذا القطاع أنكم على الطريق الصحيح. قبل 28 عاماً، رأيت في القطاع العقاري فرصة استراتيجية، نظراً لأهميته الكبيرة، وكنت على يقين بأن الإمارات ودبي بحاجة إلى لاعبين رئيسين. واليوم، تمثّل (إعمار) نموذجاً بارزاً للنجاح والمساهمة الفعّالة في نموّ هذا القطاع».

وتابع العبّار: «في عام 2023، تم بيع 120 ألف وحدة سكنية في دبي، مقارنة بـ20 ألف وحدة في سنغافورة، وهذا الرقم يظهر مدى قوة الاقتصاد والسياسات الناجحة في دبي».

وأكد العبّار أن السوق العقارية في دبي أكبر من مثيلتها في بريطانيا، ما يبرز أهمية دور الوسطاء العقاريين في هذا النجاح. وتابع: «ما أنصح به الوسطاء العقاريين اليوم هو التركيز على التفاصيل المهمة، مثل الأسعار، ونوع العقار، والمنطقة، والاستمرار في التعلّم والتكيّف مع تغيّرات السوق».

وتحدث العبّار عن أهمية بذل الجهد وإلغاء أوقات الراحة، وجعل كل الأيام، أيام عمل في سبيل تحقيق الطموحات.

كما شدد على أهمية المثابرة والجد والاجتهاد، مؤكداً عدم وجود أسلوب آخر أو طريق مختصر لتحقيق النجاح غير ذلك.

وقال: «يسألني الناس، لماذا أنت ناجح؟، وجوابي هو: لأني لا أنام»، مشيراً إلى أنه «لا يشاهد الفيديوهات، ولا يستخدم الـ(واتس أب) كثيراً».

كما أكد أن النجاح والتميّز لا يأتيان بسهولة، داعياً منتسبي «برنامج دبي للوسيط العقاري» إلى الحصول على المعرفة دائماً، معتبراً أن مجال الوساطة العقارية نشيط وخطير في الوقت نفسه.

وأضاف: «يجب أن يكون لدينا القدرة على معرفة ما يجري في السوق والتطورات الجديدة».

وذكر العبّار في تصريحات صحافية على هامش الحفل، أن عام 2023 كان مميّزاً بالنسبة للسوق العقارية في دبي، إذ سجلت المبيعات العقارية أرقاماً قياسية، مؤكداً أن تفوق السوق العقارية في دبي على نظيرتها البريطانية أمر غير مفاجئ، بالنظر إلى السياسات الاقتصادية الفعّالة لدولة الإمارات، والقوانين المحفزة، والتحسينات المستمرة في القطاعات كافة، خصوصاً القطاع العقاري.

وعلى مستوى «إعمار»، قال العبّار: إنها شهدت نمواً في المبيعات بنسبة تزيد على 60% العام الجاري، ما يعكس الأداء العالي للكوادر البشرية والإدارة الممتازة التي قادت الشركة إلى تحقيق أرقام غير مسبوقة.

وكشف أن «إعمار» تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 20 مليار درهم في قطاع البناء خلال عام 2025، وهو ما يأتي ضمن المعدل السنوي لاستثمار الشركة في القطاع والذي يراوح بين 20 و25 مليار درهم.