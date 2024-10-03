"دبي للخدمات المالية" تغرم شركة ورئيسها لسوء إدارة أموال العملاء والتضليل

أسفرت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية عن كشف انتهاكات متعددة لقواعد السلطة من قبل شركة "أو سي إس إنترناشيونال فاينانس ليمتد" وسوء إدارة 46 مليون دولار أمريكي “ أكثر من 168.8 ألف درهم ” من أموال العملاء، بالإضافة إلى قيام الشركة بتضليل السلطة وبنك ما.

ووفق بيان صحفي صادر عن السلطة اليوم، فنتيجة لذلك، تم فرض غرامة مالية على الشركة بعد تطبيق خصم بواقع 30%، أي 720,905 دولار أمريكي “2.645.721 درهم”، وغرامة بمبلغ 186 ألف دولار أمريكي “682.631 درهم ” على رئيسها التنفيذي.

وإلى جانب الغرامة المالية، تم منع رئيسها التنفيذي من شغل أي منصب تنفيذي أو العمل كموظف لدى أي شركة مرخصة أو جهة من جهات الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الكيانات المبلغة أو الصناديق المحلية، كما وتم تقييده من مزاولة أي وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وأكد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية أن الاستبقاء على نزاهة صناعة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي هو أمر حتمي للمحافظة على ثقة المستثمرين، وعليه، يتوجب على جميع الشركات والأشخاص العاملة في المركز الالتزام بأعلى معايير النزاهة وحسن السلوك، لا سيما عند التعامل مع أموال العملاء.