«طيران الإمارات» تعزّز قدرات الكفاءات الوطنية في المحطات الخارجية

كشفت شركة طيران الإمارات، أمس، عن تعيينات عدة في فريق عملياتها التجارية في مجموعة من الأسواق الرئيسة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وإفريقيا، بما يسهم في ترسيخ مكانة الناقلة الريادية ودعم مبادراتها الاستراتيجية طويلة الأمد.

وأفادت الشركة في بيان، بأن حركة التنقلات تتضمن ستة من مواطني دولة الإمارات، وتهدف التنقلات إلى إتاحة المجال لتعزيز خبرات وقدرات الكفاءات الوطنية من مديري المحطات الخارجية، وتحفيز المبادرات التجارية للناقلة وتعزيز تواجدها في الأسواق الرئيسة، لاسيما في هذه الفترة المحورية من النمو والتوسع للناقلة، مشيرة إلى أن جميع التعيينات الجديدة، تسري اعتباراً من أمس، الموافق الأول من أكتوبر.

وأعلنت الناقلة عن تعيين خالد الزرعوني، في منصب نائب رئيس العمليات التجارية لـ«طيران الإمارات» في السعودية، والذي كان يشغل سابقاً منصب مدير «طيران الإمارات» في الكويت والعراق.

وتولى خلفان السلامي منصب مدير «طيران الإمارات» في الكويت والعراق، بعد أن كان مديراً لـ«طيران الإمارات» في المغرب.

وأصبح عبدالله عدنان، مديراً لـ«طيران الإمارات» في المغرب، بعد أن كان مديراً لـ«طيران الإمارات» في تنزانيا.

وأصبح فهد الحساوي مدير «طيران الإمارات» في الظهران والمنطقة الشرقية بالسعودية، بعد أن كان مديراً لـ«طيران الإمارات» في سلطنة عمان.

وتولى سعود العقيلي منصب مدير «طيران الإمارات» في غانا، بعد أن كان مديراً لـ«طيران الإمارات» في الظهران والمنطقة الشرقية في السعودية.

وأصبح عمر الحميري مدير «طيران الإمارات» في تنزانيا، بعد أن كان مديراً لـ«طيران الإمارات» في الجزائر.

وستتولى كاثرين ويسلي منصب مدير «طيران الإمارات» في الجزائر، بعد أن كانت مديراً لـ«طيران الإمارات» في غانا وساحل العاج.

تشغيل «بوينغ 777» المحدثة إلى الرياض

أعلنت شركة طيران الإمارات أمس، عن وصول طائرتها المحدثة من طراز «بوينغ 777» إلى العاصمة السعودية، الرياض، ما يجعلها أول وجهة في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي تستقبل مقصورتي درجة الأعمال الجديدة بالكامل والدرجة السياحية الممتازة. وتشغل الناقلة، الطائرة المحدثة يومياً إلى الرياض عبر الرحلتين «ئي كيه 819» و«ئي كيه 820».

وتوفر «بوينغ 777» المحدثة، 24 مقعداً في مقصورة الدرجة السياحية الممتازة بتوزيع (2-4-2)، فيما تتميز مقصورة درجة الأعمال الجديدة بمقاعد فسيحة، مع 38 مقعداً قابلة للتحول إلى أسرة، وبتوزيع (1-2-1).