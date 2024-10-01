500 شركة إيطالية مسجلة في «دبي للسلع»

كشف مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، عن نمو عدد الشركات الإيطالية المُسجلة في منطقته الحرّة إلى أكثر من 500 شركة، ما يمثّل زيادة بنسبة 6% منذ بداية العام الجاري.

وجاء هذا الإعلان تتويجاً للنجاح الذي حققه المركز في اختتام جولته الترويجية المباشرة «وُجد من أجل التجارة» في إيطاليا، والتي أقيمت في كل من ميلانو وروما، وركّزت على قطاعات رئيسة، مثل الأحجار الكريمة والمجوهرات والرفاهية والأزياء، حيث سلّط المركز الضوء على آفاق الفرص المتاحة أمام الشركات الإيطالية التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها في السوق الدولية انطلاقاً من دبي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات وإيطاليا.

وذكر المركز، في بيان، أن فعاليات الجولة تم تنظيمها بالشراكة مع كل من «كوربيلو كاردو» و«جرافانتي ورايمو» و«فوربس إيطاليا» ونادي «كورمايور للجولف إيه غراند جوراس»، حيث قام كبار المسؤولين التنفيذيين في المركز بإطلاع 180 من قادة الأعمال الإيطاليين ضمن قطاعات مختلفة على مزايا ممارسة الأعمال في دبي.

وأشار إلى أن زيارته إلى إيطاليا جاءت في أعقاب النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وإيطاليا، حيث تجاوزت قيمة التجارة الثنائية تسعة مليارات دولار (33 مليار درهم) خلال العام الماضي.

وبخلاف كون الإمارات تتمتع بمكانة راسخة كأكبر شريك تجاري لإيطاليا في الوطن العربي، فإن النمو في الصادرات الإيطالية، يعكس البيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة الإمارات، لاسيّما أنها تتميز ببنيتها التحتية المتطورة، وتتمتع بموقع استراتيجي، وتتبنى إطار عمل تنظيمي قوي، ما يتيح للشركات الإيطالية فرصة مثلى للتوسع والانطلاق نحو أسواق جديدة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «مع تجارة ثنائية وصلت قيمتها إلى نحو تسعة مليارات دولار في عام 2023، أصبحت دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لإيطاليا في المنطقة»، مضيفاً: «نحن نستضيف حالياً أكثر من 500 شركة إيطالية في منطقتنا الحرة، والتي تجذبها عروض القيمة التي يقدمها مركز دبي للسلع المتعددة، وبيئة الأعمال التي توفر أنظمة ولوائح صديقة للأعمال، وبنية تحتية عالمية المستوى، ومعدل ضريبة شركات تنافسي للغاية بنسبة 9%».

يشار إلى أن برنامج الجولات الترويجية التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة، يلعب دوراً محورياً في تسليط الضوء على أهمية دبي، وجهة رائدة للأعمال والاستثمار. ويؤكد المركز من خلال هذه السلسلة من الجولات، القيمة المميّزة التي تجعل من الإمارة وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر.

• 33 مليار درهم قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وإيطاليا العام الماضي.

تدفقات الاستثمار الأجنبي

يسهم مركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 15% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى دبي. وفي عام 2023، حققت المنطقة الحرة التابعة للمركز ثاني أفضل أداء سنوي لها على الإطلاق، حيث استقطبت ما يقرب من 2700 شركة جديدة. ويبلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة في المركز حالياً نحو 25 ألف شركة من جميع أنحاء العالم.