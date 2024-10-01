«دبي التجاري العالمي» يعزز كفاءة الفعاليات بحلول «مومنتَس تكنولوجيز»

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، أمس، اختياره شركة «مومنتَس تكنولوجيز»، شريكاً استراتيجياً لتعزيز الابتكار في العمليات التشغيلية للفعاليات والقاعات، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تأتي استكمالاً للنجاحات الكبيرة التي حققها المركز خلال العام الماضي، حيث استقبل 2.47 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم.

وتُعد «مومنتَس تكنولوجيز»، شركة عالمية رائدة في تقديم حلول متقدمة تمكّن الشركات من إدارة مراكز الفعاليات بكفاءة عالية.

وذكر المركز في بيان له، أنه يهدف عبر دمج الحلول المتطورة لـ«مومنتَس تكنولوجيز» إلى وضع معايير جديدة للكفاءة والابتكار ضمن محفظته الواسعة والمتنوعة من المعارض والمؤتمرات والفعاليات عالمية المستوى. وقال نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، ماهر عبدالكريم جلفار: «تمثل شراكتنا مع (مومنتَس تكنولوجيز) خطوة مهمة نحو تعزيز التميز في العمليات التشغيلية، حيث سيسهم دمج الحلول التقنية المتقدمة للشركة في رفع الكفاءة الحالية للمركز، بما ينعكس إيجاباً على تقديم تجارب استثنائية لشركائنا حول العالم، ويرسّخ ريادتنا العالمية في استضافة المعارض والفعاليات الدولية».

وأضاف: «ستقدم (مومنتَس تكنولوجيز) منصة متكاملة مخصصة، تمكن المركز من الإشراف على عمليات حجز الفعاليات وإدارة العمليات التشغيلية، وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، كما ستعمل الشركة عن قرب مع مركز دبي التجاري العالمي، لتعزيز الكفاءة وتقديم خدمات عالية الجودة لمختلف الفعاليات التي يستضيفها، معتمدة على خبرتها الواسعة في إدارة العمليات اللوجستية المعقدة باستخدام أحدث التقنيات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مومنتَس تكنولوجيز»، أليكس ألكسندروف: «فخورون بأن تم اختيارنا شريكاً لمركز دبي التجاري العالمي، ونتطلع إلى الإسهام في تحقيق تطلعات المركز، المتمثلة في وضع معايير استثنائية لقطاع الفعاليات».