«طيران الإمارات» ترسم ملامح استراتيجيتها للمرحلة المقبلة من النمو

اختتمت «طيران الإمارات» مؤتمرها لإدارة العمليات التجارية، الذي انعقد في دبي، بحضور أكثر من 850 عضواً من فريق العمليات التجارية في «طيران الإمارات» من مختلف أنحاء العالم، وهو الحدث الذي يعقد كل عامين، ويعد أكبر تجمع تجاري للناقلة على الإطلاق، وأقيم هذا العام تحت شعار «المرحلة المقبلة - التأهيل، التمكين، والتميز».

ويعدّ المؤتمر بمنزلة نقطة انطلاق لقيادات العمليات التجارية التنفيذية في الناقلة لإشراك الفرق وتشجيعها وإلهامها حول استراتيجيتها ورؤيتها للمستقبل، حيث تعمل «طيران الإمارات» على تعزيز أسطولها وشبكتها ومنتجاتها، وتستعد للمرحلة المقبلة التي تعد بمزيد من النمو.

وخلال الحدث، كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الفرق والأفراد المتميزين بجائزة «الرئيس للمبيعات»، تقديراً لإنجازاتهم على مستوى العمليات التجارية، كما شارك في المؤتمر متحدثون من كبار المسؤولين في قطاع الأعمال والطيران والسياحة، إلى جانب متحدثين تحفيزيين ومؤلفين للكتب الأكثر مبيعاً، على مدار أربعة أيام استثنائية.

وقال نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «تعمل (طيران الإمارات) وفق خطط طموحة، ويسهم مؤتمر مبيعات المسافرين في وضع الخطوط العريضة لكيفية تفعيل المسارات التجارية بشكل جماعي، وتنفيذ خطط النمو الاستراتيجية للشركة، عبر إعادة تقويم استراتيجياتنا، والاستفادة من الفرص الناشئة، وتطوير منتجات جديدة، وتعزيز ديناميكيات الفرق، وتسخير أحدث التقنيات».

وأضاف: «واجهنا معاً تحديات تجارية غير متوقعة، وتمكنّا من تحويل التحديات إلى فرص من خلال سرعة التحرك نحو كل فرصة متاحة لتحقيق نتائج متميزة، ومازلنا في البداية، حيث سيمضي مسار نمونا بشكل متسارع في السنوات المقبلة، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي 33 الطموحة، فيما تواصل فرقنا تركيزها والتزامها لتوليد قيمة استثنائية للأعمال».

وفي فعاليات اليوم الأول، عقد رئيس «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك، جلسة حوارية مفتوحة مع الموظفين، استعرض بعدها عدنان كاظم، رؤيته للعمليات التجارية، وكيف ستعمل الفرق بشكل جماعي للاستفادة من كل فرصة للنمو للحفاظ على الميزة التنافسية للناقلة وريادتها العالمية. كما سلّط نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات، عادل الرضا، ورئيس المالية وخدمات المجموعة، مايكل دورسام، والنائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية، أوليفيه غرومان، الضوء على أحدث التطورات في مجالات تخصصهم.