شراكة لتعزيز تمويل الشركات الصغيرة

أبرم مصرف الإمارات للتنمية، اتفاقية شراكة مع مصرف أبوظبي الإسلامي، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال برنامج ضمان مشترك لضمان التمويل. وبموجب هذه الشراكة، سيضمن مصرف الإمارات للتنمية ما يصل إلى 50% من قيمة التمويلات التي يقدمها «أبوظبي الإسلامي»، مع التركيز على دعم المشاريع ضمن القطاعات الخمسة ذات الأولوية لمصرف الإمارات للتنمية، وهي: الصناعة، الأمن الغذائي، التكنولوجيا المتقدمة، الرعاية الصحية، الطاقة المتجددة.