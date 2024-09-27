«وصل» تعلن عن مشروعها الجديد «ساوث جاردن» في جبل علي

أعلنت مجموعة وصل عن مشروعها السكني الجديد «ساوث جاردن» للتملك الحر في منطقة جبل علي في "وصل غيت". وجاء ذلك من خلال حدث خاص أقيم أمس للوسطاء العقاريين.

ويتضمن المشروع، الذي من المقرر ان يتم إطلاقه للبيع خلال الأسبوعين القادمين، استوديوهات تبدأ مساحتها من 399 قدم مربع إلى 508 أقدام، ووحدات غرفة نوم واحدة بمساحة من 824 قدم إلى 1086 قدم مربع، وحدات ذات غرفتين نوم بمساحة تبدأ من 1153 إلى 1299 قدم مربع.

ويوفر المشروع أيضا وحدات سكنية عبارة عن 3 غرف تبدأ من 1744 قدم إلى 2127 قدم.

وتمتلك «وصل» محفظة عقارية واسعة تضم أكثر من 55 ألف وحدة سكنية وتجارية، وتقدم مجموعة متنوعة من خيارات الإيجار والتملك الحر في دبي.

تعد «وصل» إحدى أكبر شركات إدارة العقارات في دبي وأكثرها تنوعاً، حيث تشرف على محفظة واسعة من الأصول التابعة لمؤسسة دبي العقارية وشركاء آخرون.