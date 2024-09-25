تصرفات عقارات دبي اليومية تتجاوز 6.38 مليار درهم

سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 6.38 مليار درهم بنهاية تعاملات اليوم، والتي تضمنت مبيعات بقيمة جاوزت 3.39 مليار درهم بعد تنفيذ 1420 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات منصة "دبي ريست" التابعة لدائرة أراضي دبي، بلغ إجمالي قيمة الرهن العقاري خلال اليوم بلغ أكثر من 2.73 مليارات درهم، بعد تنفيذ 148 صفقة.

فيما بلغ إجمالي قيمة الهبات العقارية نحو 138.34 مليون درهم، بعد تنفيذ 22 صفقة.

و توقع تقرير مؤشر الفقاعة العقارية العالمية لعام 2024 الصادر عن بنك «يو بي إس» حديثًا، أن يشهد سوق العقارات في دبي، أعلى نمو بين المدن العالمية الكبرى هذا العام.

وأشار التقرير، إلى أن تصنيف دبي قد ارتفع من 0.14 نقطة في عام 2023 إلى 0.64 نقطة هذا العام. كما قفز ترتيب الإمارة في المؤشر من المرتبة 23 في العام الماضي إلى المرتبة 14 هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن هذا في ظل ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في دبي بشكل مستمر على مدار السنوات الثلاث والنصف الماضية، مدفوعة بزيادة سكانية كبيرة بلغت نحو 230 ألف نسمة منذ بداية العام الماضي.