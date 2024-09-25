«مصدر» تستحوذ على «سايتا» الإسبانية بـ 5 مليارات درهم

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، استحواذها على شركة «سايتا ييلد» الإسبانية، من شركة «بروكفيلد رينوابل» بقيمة تقدر بنحو خمسة مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، في وقت تخضع فيه الصفقة للموافقات التنظيمية المعتادة، ويتوقع إغلاقها في نهاية عام 2024.

وتُعدُّ «سايتا» شركة مستقلة في مجال تطوير وامتلاك وتشغيل أصول الطاقة المتجددة، ولديها مشروعات تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة ضمن القطاع.

وأفادت «مصدر»، في بيان أمس، بأن الصفقة تضم محفظة متنوعة من المشروعات أغلبها في مجال طاقة الرياح، بقدرة إجمالية تصل إلى 745 ميغاواط، من بينها 538 ميغاواط من أصول مشروعات لطاقة الرياح في إسبانيا، و144 ميغاواط من أصول مشروعات لطاقة الرياح في البرتغال، و63 ميغاواط من أصول مشروعات للطاقة الشمسية الكهروضوئية في إسبانيا، كما تشمل خططاً لتطوير مشروعات أخرى بقدرة 1.6 غيغاواط، فيما تُستثنى من الصفقة مجموعة من مشروعات الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 350 ميغاواط، والتي ستحتفظ بها «بروكفيلد» وتستمر في تشغيلها.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «COP28» رئيس مجلس إدارة «مصدر»، الدكتور سلطان الجابر: إن هذا الاستثمار يؤكد التزام «مصدر» بتنفيذ رؤية القيادة بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ونشر حلول ومشاريع الطاقة المتجددة.

وأضاف أن الصفقة مع «بروكفيلد رينوابل» تمثّل واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في إسبانيا، وتؤكد الجهود الكبيرة التي تبذلها «مصدر» لتوسيع أنشطتها ومشروعاتها، وتنفيذ خططها الطموحة للنمو والتوسع، كما تدعم هدف مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، وذلك تماشياً مع «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف «COP28».

وأشار الجابر إلى أن هذه الصفقة تكتسب أهمية إضافية بالنسبة لدعم أهداف الاتحاد الأوروبي، بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، واستثمار كامل الإمكانات والقدرات في مجال الطاقة المتجددة.

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة رئيس قسم الاستثمار لدى «بروكفيلد»، مارك كارني: «سعداء بإبرام هذه الصفقة المهمة مع شركة (مصدر)، وباعتبارهما شركتين رائدتين عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، ستستمر (بروكفيلد) و(مصدر) في دورهما بدعم التحول نحو اقتصاد خالٍ من الكربون».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، إنه بامتلاكها لمحفظة من المشروعات قيد التشغيل، أغلبها في مجال طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 745 ميغاواط وخطط مشروعات بقدرة 1.6 غيغاواط في إسبانيا والبرتغال، تشكل «سايتا» إضافة مهمة لمحفظة مشروعات «مصدر» في أوروبا، خصوصاً بعد شراكتها أخيراً مع شركة «أنديسا» في محفظة مشروعات طاقة شمسية بقدرة 2.5 غيغاواط.