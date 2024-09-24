"فلاي دبي" تلغي رحلات بيروت يومي 24 و25 سبتمبر الجاري

قال متحدث باسم فلاي دبي إنه تم إلغاء رحلات فلاي دبي بين مطار دبي الدولي ومطار بيروت الدولي يومي 24 و25 سبتمبر الجاري بسبب الاحدث الراهنة.

وأضاف المتحدث في بيان: سيتم التواصل مع مسافرينا الذين لديهم حجوزات حالية بخصوص خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر.