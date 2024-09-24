"فلاي دبي" تلغي رحلات بيروت يومي 24 و25 سبتمبر الجاري
قال متحدث باسم فلاي دبي إنه تم إلغاء رحلات فلاي دبي بين مطار دبي الدولي ومطار بيروت الدولي يومي 24 و25 سبتمبر الجاري بسبب الاحدث الراهنة.
وأضاف المتحدث في بيان: سيتم التواصل مع مسافرينا الذين لديهم حجوزات حالية بخصوص خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر.
وتابع: يُنصح الركاب أيضًا بالتواصل مع مركز اتصال فلاي دبي في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 أو متجر فلاي دبي للسفر أو وكيل السفر المعني للحصول على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر. نعتذر عن أي إزعاج لمسافرينا بسبب التغيرات في جدول الرحلات.
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