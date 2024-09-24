«دبي للشركات العائلية» يستعرض نماذج تخطيط التعاقب القيادي

اختتم مركز دبي للشركات العائلية، أمس، أحدث ندوات «سلسلة الحوكمة»، حيث تم خلالها استعراض نماذج واستراتيجيات تخطيط التعاقب القيادي في الشركات العائلية، بمشاركة 40 من ممثلي الشركات العائلية.

وناقشت الندوة سبل تعزيز استمرارية الشركات العائلية، وضمان الانتقال السلس للإدارة والملكية بين الأجيال، وتضمنت جلسة حوارية مع مؤسس ورئيس الشركة العائلية «ريد هيد»، فلاديسلاف بوردا، الذي استعرض أبرز الدروس المستفادة من تجربته في إدارة الشركة.

كما قدم مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «جينيريشن 6»، والخبير الاستشاري في مجال الشركات العائلية، الدكتور جوزيف أستراكان، ورشة تدريبية تفاعلية حول استراتيجيات وأدوات تخطيط التعاقب القيادي في الشركات العائلية.

وتشكل سلسلة الحوكمة جزءاً أساسياً من جهود مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، حيث تشمل السلسلة مجموعة من الندوات التثقيفية حول القضايا التي تهم الشركات العائلية، بما فيها القوانين وأطر الحوكمة التي تشكل أساس التخطيط الجيد للتعاقب القيادي، ونجاح الشركات العائلية وتعزيز امتثالها للأنظمة والتشريعات. وتمكّن هذه السلسلة المشاركين من الاستفادة من تجارب الشركات العائلية الأخرى للارتقاء بمنظومة عملها.

وتسعى سلسلة الحوكمة إلى توفير الدعم للشركات العائلية في دبي، للتغلب على التحديات العامة وتنمية أنشطتها، وتشجيع فرص التعارف والتفاعل بين الشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية، ومشاركة قصص نجاحها الممتدة عبر أجيال عدة، والاستفادة من تجاربها.