معرض الإمارات للوظائف ينطلق في دبي غداً

تنطلق في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الجاري، فعاليات معرض الإمارات للوظائف 2024 «رؤية»، المنصة المتخصصة في توظيف وتمكين الإماراتيين، حيث يلتقي الباحثون عن عمل مع أبرز الشركات الرائدة في مجال التوطين، لتبادل الفرص واستكشاف أحدث اتجاهات سوق العمل في الدولة.

وأعلن مركز دبي التجاري العالمي، أن الحدث سيستمر لمدة ثلاثة أيام، فيما من المتوقع أن يستقطب أكثر من 16 ألف زائر وأكثر من 150 عارضاً، إضافة إلى أكثر من 30 جلسة حوارية ملهمة، وأكثر من 15 فعالية تمكين، بما في ذلك «تحدي رؤية» الذي يضمن وظيفة للفائزين في التحدي خلال 24 ساعة. وسينعقد المعرض تحت شعار «أنت تستطيع»، كما تتضمن نسخته الـ23 ورش عمل تفاعلية تساعد الباحثين على تحديد مسارهم المهني، ومسابقات تمنحهم فرصة الحصول على وظيفة مع كبريات الشركات.