السعة المقعدية في «دبي الدولي» تتخطى حاجز 5 ملايين للمرة الخامسة

تخطت السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية في مطار دبي الدولي، أكبر محور للنقل الجوي في العالم، حاجز خمسة ملايين مقعد (10 ملايين في الاتجاهين) للمرة الخامسة على أساس شهري منذ بداية العام الجاري، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً، هو الأعلى على الإطلاق، وفقاً لمؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، سجّل مطار دبي أكثر من خمسة ملايين مقعد مجدول خلال يناير 2024، مقابل 4.73 ملايين مقعد في فبراير الذي يليه، ليرتفع إلى نحو خمسة ملايين مقعد مجدول في مارس، ونحو 4.88 ملايين مقعد في أبريل من العام الجاري.

وتمكّن مطار دبي الدولي من أن يتخطى مجدداً حاجز خمسة ملايين خلال مايو، فيما سجّل 4.93 ملايين مقعد في يونيو ليرتفع مرة أخرى إلى مستويات نحو 5.1 و5.16 ملايين مقعد خلال يوليو وأغسطس لكل منها على التوالي.

وحافظ «دبي الدولي» على مركزه كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين للعام العاشر على التوالي، خلال عام 2023، حيث عزّز المطار مكاسبه العام الماضي ليصعد إلى المركز الثاني عالمياً في إجمالي أعداد المسافرين الدوليين والمحليين معاً في عام 2023، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وأكد مطار دبي مجدداً مكانته محركاً رئيساً لتعزيز النمو الاقتصادي في دبي، حيث استقبل 44.9 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويتصل مطار دبي الدولي بـ269 وجهة في 106 دول حول العالم، عبر 101 شركة طيران دولية، ما يعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية.

السعة المقعدية في مطار دبي خلال 2024 (في اتجاه واحد بالمليون مقعد)

الشهر السعة

يناير 5

فبراير 4.73

مارس 5

أبريل 4.88

مايو 5

يونيو 4.93

يوليو 5.1

أغسطس 5.16

تعزيز التعاون مع المطارات الخليجية

شاركت مؤسسة مطارات دبي في منتدى الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول مجلس التعاون الخليجي الأول، الذي عقد أول من أمس في العاصمة العُمانية مسقط، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية بين مطارات دول الخليج، بهدف مواكبة النمو السريع في حركة السفر والنقل الجوي في المنطقة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يعود بالفائدة على شعوب دول المجلس.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»، ماجد الجوكر: «تعكس مشاركتنا التزام (مطارات دبي) بتعزيز التعاون مع مطارات دول الخليج، من أجل خلق منظومة متكاملة تسهم في تطوير قطاع الطيران على المستويين الإقليمي والدولي».

وأضاف: «يمثل هذا المنتدى فرصة محورية لتبادل الخبرات والاستراتيجيات التي من شأنها دعم التحول الرقمي، وتبني الابتكار لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافرين في مطارات الخليج كافة». دبي - الإمارات اليوم