"طيران الإمارات" تفتتح صالتها الجديدة في مطار لندن ستانستيد

افتتحت شركة طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، صالتها الجديدة في مطار لندن ستانستيد.

واستثمرت الناقلة ما يزيد على أربعة ملايين جنيه إسترليني لتصميم صالة واسعة على مساحة 900 متر مربعا، يمكنها استيعاب ما يصل إلى 125 ضيفاً من عملاء الدرجتين الأولى والأعمال، إضافة إلى أعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات".

وأفادت الناقلة في بيان اليوم، أن الصالة الجديدة، تعد السادسة المخصصة لـ"طيران الإمارات" في المملكة المتحدة، وتأتي استكمالاً للمرافق العالمية التي توفرها الناقلة في مطارات لندن هيثرو، ولندن جاتويك، وبرمنغهام، وجلاسكو، ومانشستر، فيما تتوافر صالة مخصصة لـ"طيران الإمارات" في جميع مطارات لندن التي تخدمها الناقلة لتتيح للعملاء تجارب مميزة للاسترخاء والاستمتاع بتجارب طعام راقية قبل رحلاتهم.

وتعتبر "طيران الإمارات" واحدة من الناقلات القليلة التي استثمرت في تجاربها على الأرض بما في ذلك شبكتها المكونة من 40 صالة مخصصة حول العالم وخدمات السائق المجانية لعملاء الدرجتين الأولى والأعمال.

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة خدمات المطار، محمد مطر: "تخدم (طيران الإمارات) مطار لندن ستانستيد منذ العام 2018، ويظل المطار بوابة مهمة للغاية لعملائنا في المنطقة الجنوبية من المملكة المتحدة".

وأضاف: "تجسد الصالة الجديدة التزامنا الراسخ بتوفير أفضل تجربة للعملاء للسفر بتميز دائم على الأرض وفي الأجواء، كما تشكّل إنجازاً بارزاً للناقلة، حيث نوفر لعملائنا الآن صالة مخصصة في ستة مطارات في المملكة المتحدة، ما يؤكد التزامنا المستمر بأحد أهم الأسواق في شبكتنا، ونتطلع إلى تعزيز تجربة السفر المقدّمة لعملائنا وتقديم خدمات عالية الجودة لمسافرينا".

من جهته، قال مدير عام مطار لندن ستانستيد، جاريث باول: "تشهد الرحلات الأسبوعية الـ14 بين لندن ستانستيد ودبي إقبالاً كبيراً من المسافرين، ليس فقط إلى منطقة الشرق الأوسط، لكن إلى جميع أنحاء العالم بفضل شبكة (طيران الإمارات) العالمية الواسعة، ويجسد افتتاح صالة (طيران الإمارات) التزامها تجاه المطار والمسافرين على متن الناقلة إلى دبي وخارجها، حيث تقدم الصالة تجربة من الفخامة والراحة لعملاء الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، وتتميز بموقعها المثالي، وتوفر إطلالات ممتازة على المطار وتسمح بالصعود إلى الطائرة مباشرة من الصالة".

وتقع صالة "طيران الإمارات" في "ساتالايت 1" بجوار بوابات المغادرة، حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بصالة فسيحة مجهزة بأثاث جديد ومناطق جلوس مخصصة لتناول الطعام والاسترخاء قبل الرحلة.

كما سيستمتع العملاء بمجموعة استثنائية من الأطعمة والمشروبات، وخدمة الـ"واي فاي" المجانية، ومرافق الاستحمام ووسائل الراحة، وذلك على بعد مسافة دقيتين إلى ثلاث دقائق سيراً على الأقدام للوصول إلى بوابة المغادرة.