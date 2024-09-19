«مبادلة» و «الدار» تدخلان في شراكة استراتيجية بـ 30 مليار درهم

دشّن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، شراكة استراتيجية جديدة بين شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) ومجموعة الدار العقارية (الدار)، لإطلاق سلسلة من المشاريع المشتركة لامتلاك وإدارة أصول سكنية وتجارية وتجزئة ولوجستية عالية الجودة في مختلف أنحاء أبوظبي، بقيمة استثمار إجمالية تتجاوز 30 مليار درهم.

وأكد سموه على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في أبوظبي، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للأعمال والعيش، وإبراز الفرص الاستثمارية التي تتيحها الإمارة من خلال منظومتها الداعمة للأعمال واقتصادها القائم على المعرفة والابتكار.

وتستفيد الشراكة الجديدة التي تتوزع ملكيتها بنسبة 60% لـ«الدار»، و40% لـ«مبادلة»، من مخزون الأراضي الاستراتيجي لـ«مبادلة»، وإمكاناتها وخبرتها الطويلة كمستثمر مؤسسي من جهة، وخبرة «الدار» الواسعة في مجال تطوير وإدارة الأصول من جهة ثانية.

وتتضمن هذه الشراكة أربعة مشاريع مشتركة، تشمل: إنشاء محفظة للاستثمار، وإدارة أصول البيع بالتجزئة، تجمع أبرز وأرقى وجهات التسوق في الإمارة، والاستحواذ على أصول سكنية وتجارية مستدامة ومدرة للدخل في «مدينة مصدر»، وتطوير مشاريع سكنية في جزر ذات موقع استراتيجي بجوار جزيرتي «السعديات» و«ياس»، وإنشاء مجمع لوجستي بالقرب من مطار زايد الدولي.

وبموجب الشراكة، ستعمل «مبادلة» و«الدار» على إنشاء محفظة للاستثمار وإدارة أصول البيع بالتجزئة بقيمة تسعة مليارات درهم، تضم أبرز وجهات التسوق الحالية في أبوظبي.

وستضم هذه المحفظة وجهة «ياس مول» للتسوق التابعة لـ«الدار»، و«‏المجموعة الفاخرة في الغاليريا» من «مبادلة»، والتي تقدم تجربة استثنائية فاخرة للتسوق في سوق أبوظبي العالمي بجزيرة المارية.

ويتوقع أن تُحقق المحفظة الجديدة مستويات عالية من التكامل للأصول الرئيسة عبر اتباع استراتيجية تجزئة متكاملة وموحدة تستفيد من اتساع نطاقها لاستقطاب علامات تجارية فاخرة جديدة إلى أبوظبي، وتوفير تجارب تسوق عالمية المستوى.

وإضافة إلى ذلك، تعتزم «مبادلة» و«الدار» تأسيس مشروع مشترك، يهدف إلى امتلاك أصول عقارية مدرة للدخل بقيمة ثلاثة مليارات درهم في «مدينة مصدر»، المجمع الحضري المستدام والمنطقة الحرة في أبوظبي.

وسيضم المشروع المشترك عند اكتماله عقارات تجارية وسكنية مدرة للدخل بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تزيد على 400 ألف متر مربع، وبمعدل إشغال يتجاوز حالياً 95%، وسيمتلك الشركاء 14 أصلاً ضمن صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر - جميعها حاصلة على تصنيف LEED البلاتيني أو الذهبي - إضافة إلى ثلاثة أصول إضافية ضمن المخطط الرئيس، كما سيضم المشروع المشترك أصلين «قيد الإنشاء» بمساحة إضافية قابلة للتأجير بواقع 50 ألف متر مربع.

وبالاستفادة من محفظة أراضي «مبادلة» الرئيسة في أبوظبي، سيسعى الطرفان إلى تطوير مجمعات فاخرة بواجهات بحرية تركز على توفير أسلوب حياة عصري لقاطنيها، وسيكون ذلك من خلال مشروع مشترك يتضمن تطوير جزيرتين تقعان قبالة سواحل جزيرتي «السعديات» و«ياس»، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 13 مليار درهم.

وسيستحوذ المشروع المشترك على جزيرتين من «مبادلة»، تقع الجزيرة الأولى بين «مارينا السعديات» و«جزيرة الريم» على واجهة بحرية تمتد بطول ثلاثة كيلومترات، ويقدم هذا الموقع إضافة نوعية إلى المشاريع التي تطورها «الدار» في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، بينما تقع الجزيرة الثانية بين «جزيرة ياس» و«شاطئ الراحة» بمساحة 3.7 ملايين متر مربع، والتي سيتم تطويرها كمجمع فلل فاخرة على الواجهة البحرية.

وتسعى «مبادلة» و«الدار» أيضاً إلى تطوير مجمع لوجستي صناعي من الدرجة الأولى في الفلاح بقيمة خمسة مليارات درهم بمساحة طابقية إجمالية تبلغ 1.2 مليون متر مربع، ويتمتع المجمع بموقع استراتيجي على مسافة كيلومترين من مطار زايد الدولي، ويرتبط بشبكة الطرق السريعة الرئيسة.

رافق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال تدشين هذه الشراكة الاستراتيجية بين «مبادلة» و«الدار»، كل من رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، خلدون خليفة المبارك، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية، محمد خليفة المبارك، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وليد المقرب المهيري، والرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، طلال الذيابي، والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار بالإمارات في «مبادلة»، الدكتور بخيت الكثيري.

• 60% من ملكية الشراكة الجديدة لـ«الدار»، و40% لـ«مبادلة».

• 400 ألف متر مربع مساحات قابلة للتأجير عند اكتمال المشروع.