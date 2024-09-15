"ويتيكس" 2024 يسلط الضوء على تقنيات وتوجهات الأمن السيبراني

تسلط الدورة الـ26 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، التي تنطلق في دبي مطلع أكتوبر المقبل، الضوء على تقنيات وتوجهات الأمن السيبراني وأحدث التقنيات والأنظمة والبرامج المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي، والتنبؤ بالمخاطر السيبرانية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الخاصة بضمان أمن أنظمة المعلومات والشبكات، وتعزيز الاستجابة للحوادث على مدار الساعة، وحماية البيانات الشخصية من خلال تبني منهجية دمج الحلول الأمنية في تصميم المدن الذكية.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض "ويتيكس" بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

ووفق بيان صحفي صدر اليوم، أشارت "ديوا" إلى أن "ويتيكس" يشهد مشاركة واسعة من الشركات المتخصصة في التحول الرقمي والأمن السيبراني وأمن أنظمة المعلومات والشبكات، إلى جانب مشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الطاقة والاستدامة والمياه والمباني الخضراء، والشبكة الذكية، والمركبات الكهربائية، غيرها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" إن "ويتيكس" بات بعد مرور أكثر من ربع قرن على انطلاقه، منصة مثالية لاستعراض أحدث التقنيات المتعلقة بالتوجهات والمجالات العالمية التي تسهم في صنع مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً وأماناً، ويدعم المعرض المكانة الرائدة التي تتبوأها الدولة في الأمن السيبراني، حيث احتلت الإمارات المركز الخامس عالمياً على "مؤشر الأمن السيبراني 2021"، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، التابع للأمم المتحدة".

وأضاف معاليه أن ويتيكس يعمل على تحفيز الابتكار في الفضاء الإلكتروني، وتبادل الخبرات والتجارب الخاصة بتوفير الحماية المتكاملة والاستباقية ضد مخاطر الأمن الإلكتروني.

من جانبه ، قال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط " نتطلع إلى مناقشة أحدث الابتكارات في هذه القطاعات والتعلم من شركائنا، وسنُشارك زوار المعرض أيضاً أفضل حلولنا المتخصصة في مشاريع الرقمنة والتي تجعل هذه القطاعات أكثر استدامة وكفاءة".

وقال الدكتور مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي في منطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، لشركة "هيتاشي إنرجي" إن "ويتيكس" تطور على مرّ السنين ورسّخ مكانته ليصبح منصة حيوية بالغة الأهمية لمناقشة الحلول وتنفيذ الاستراتيجيات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية الملحّة مثل التغير المناخي، وكفاءة استهلاك الطاقة، والحفاظ على الموارد الطبيعية وأن من شأن الخبرات التراكمية المكتسبة من خلال المعرض أن تعزز من قدرتنا على المساهمة في دعم أهداف الاستدامة وانتقال الطاقة.

وقال مروان زين الدين، المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في الإمارات إن نتائج دراسة أجريناها حديثاً أشارت إلى أن الشركات في الإمارات زادت بشكل كبير من استثماراتها في مجالات الاستدامة وجمع البيانات البيئية ويوفر معرض ويتيكس في دورته السادسة والعشرين بالنسبة لنا منصة حيوية لعرض ابتكاراتنا التي تهدف إلى مساعدة الشركات على تحقيق المسؤولية البيئية على نطاق واسع وتسريع عملية التغيير الإيجابي.

وقال تي. مادهافا داز المدير ونائب الرئيس التنفيذي لشركة "لارسن وتوبرو" إن المعرض يقدم الفرصة لعرض أحدث الابتكارات، والتعرف على المستجدات في مجال الطاقة والمياه، والتواصل مع قادة القطاع على الساحة العالمية.

وفي ذات السياق، قال عبدالرؤوف الوزان، الرئيس التنفيذي لشركة حياة للاتصالات إن شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي في مجالات مراكز البيانات وإدارة وصيانة المنشآت والطاقة المتجددة، تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة والاستفادة من علاقتنا القوية لتعزيز البنية التحتية الرقمية للهيئة ، ونقدم خدمات إدارة مراكز البيانات المؤسسات، ومحطات توصيل الكابلات الدولية لمختلف العملاء في المنطقة.

إلى ذلك، قال بختيار إتش وين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أفانسيون إن مشاركتنا تسلط الضوء على تقنياتنا المعتمدة على البيانات التي تسهم في إيجاد أنظمة أذكى وأكثر كفاءة.