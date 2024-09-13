دانوب العقارية تكشف عن مشروعين ضخمين من المقرر إطلاقهما قريباً

أعلنت دانوب العقارية، أسرع مطور عقاري من القطاع الخاص نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تطوير مشروعين جديدين بايز 102، برج مكون من 102 طابق وأطول برج في مشاريع دانوب، حيث سيعزز سمعة دبي كـ«مدينة ناطحات السحاب»، لينضم إلى المباني الأيقونية، مثل برج خليفة، ومارينا 101، وبرج الأميرة.

المشروع الثاني، أوسيز، مصمم لتقديم الفخامة بأسعار معقولة، ما يلبي احتياجات العملاء الذين يبحثون عن الحياة الفاخرة بأسعار مناسبة.

بايز 102: قمة الحياة الفاخرة

بايز 102 من دانوب يستعد ليصبح أيقونة جديدة في أفق دبي. يقع هذا المشروع في منطقة الخليج التجاري التي تُعد من أكثر المناطق طلباً. ويجسد جوهر الفخامة والابتكار. سيرتفع البرج إلى 102 طابق، ما يجعله أطول مشروع تم تطويره على الإطلاق من قبل دانوب للعقارات. سيضم بايز 102 نحو 1300 وحدة فاخرة مجهزة بالكامل، بما في ذلك استوديوهات، وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، وأربع غرف نوم، تم تصميم كل وحدة لتقديم راحة وأسلوب لا مثيل لهما، لتلبية الأذواق الرفيعة لأصحاب المنازل العصريين.

واحدة من أكثر الميزات الرائدة في بايز 102 هي دمج مهبط للطائرات العمودية للتاكسي الجوي، المعروف أيضاً باسم «المركبات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي». ومن المتوقع أن يحدث هذا النوع المستقبلي من وسائل النقل ثورة في السفر داخل الإمارة، ما يوفر بديلاً سريعاً ومريحاً للمقيمين والزوار على حد سواء. ومع إطلالات بانورامية على برج خليفة وأفق دبي، يعد بايز 102 بتقديم تجربة معيشية لا مثيل لها.

وإضافة إلى الوحدات السكنية، سيضم بايز 102 متاجر تجزئة وأكثر من 40 وسيلة ترفيهية عالمية تم تصميمها لتعزيز أسلوب حياة السكان. وتشمل هذه المرافق نادياً صحياً حديثاً، ومسبحاً، ومساراً للركض، وساحة رياضية، ومركزاً للأعمال، ومنطقة شواء، وغرفة لتنس الطاولة، وملعب كرة سلة، وتسلق الجدران، وسينما خارجية، وحتى خدمات طبية عند الطلب.

وقال السيد ريزوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة دانوب العقارية: «يمثل بايز 102 من دانوب حقبة جديدة في الحياة الفاخرة، نحن متحمسون لتقديم هذا المشروع الذي لا يقتصر فقط على وضع معيار جديد للعيش في الأبراج العالية، لكنه يمهد أيضاً الطريق لمستقبل النقل الحضري في دبي، مع استعداد المدينة لإطلاق التاكسي الجوي، نحن فخورون بأن نكون في طليعة هذه الابتكارات، حيث نقدم للسكان راحة التنقل المتطور مباشرة عند عتبة منازلهم».

أوسيز: الفخامة بأسعار معقولة

مكملاً للفخامة التي يتمتع بها بايز 102، تطلق دانوب العقارية أيضاً مشروع أوسيز، وهو مشروع مصمم لإعادة تعريف الفخامة بأسعار معقولة في دبي. يقع أوسيز في واحة دبي للسيليكون التي تشهد تطوراً سريعاً، وسيغطي مشروع أوسيز نحو مليون قدم مربعة، ويتألف من نحو 900 وحدة فاخرة موزعة على برجين، أوسيز 1، وأوسيز 2. ويضم المشروع مجموعة متنوعة من خيارات السكن، بدءاً من الاستوديوهات إلى شقق بغرفة نوم واحدة، غرفتي نوم، وثلاث غرف نوم، إضافة إلى منافذ تجارية لراحة السكان.

تم تصميم أوسيز بشكل استراتيجي لجذب المديرين التنفيذيين والمهنيين الذين يعملون بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات. وسترتفع الأبراج لـ34 طابقاً، وستوفر أكثر من 30 مرفقاً، ما يضمن نمط حياة مريحاً ومناسباً. وسيتمتع السكان بسهولة الوصول إلى خط مترو دبي الأزرق الجديد، الذي سيربط واحة دبي للسيليكون مع المجتمعات الرئيسة الأخرى، ما يجعله موقعاً رئيساً لكل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين.

معلقاً على اختيار الموقع، قال السيد ساجان: «شهدت واحة دبي للسيليكون زيادة كبيرة في الطلب، نظراً لموقعها الاستراتيجي والتطورات البنية التحتية القادمة، مثل تمديد خط مترو الأزرق، مع نقل المطار إلى دبي الجنوب والزيادة في شعبية المجتمعات على طول شارع E311 وE611، نتوقع أن يقدم أوسيز عوائد ممتازة للمستثمرين، يتماشى المشروع مع رؤيتنا لتقديم الفخامة بأسعار معقولة تلبي احتياجات سكان دبي المتغيرة».

من المقرر الانتهاء من مشروع أوسيز في غضون 36 شهراً، ومن المتوقع تسليمه بحلول ديسمبر 2027. تم تحديد أسعار الوحدات بشكل تنافسي، ما يجعل الحياة الفاخرة في متناول جمهور أوسع، حيث تبدأ الأسعار من 6690 درهماً إماراتياً شهرياً مع خطة الدفع المميزة من دانوب العقارية بنسبة 1% وبدون فوائد.

دانوب العقارية

أطلقت دانوب للعقارات 31 مشروعاً، وتم تسليم 15 منها بنجاح، بينما هناك 16 مشروعاً آخر في مراحل مختلفة من الإنشاء. كل مشروع يتميز بجودة بناء استثنائية، ومعدات حديثة، وتشطيبات داخلية منزلية من الدرجة الأولى. تشمل هذه المشاريع بيرلز، جولز، ويفز، إليغانز، أوليفز، إلز، لاونز، بايز، ميركيلز، ريزورتس، غلامز، ستارز، غليتز 3، غليتز 2، غليتز 1، ودريمز. تم تصميم مشاريعنا لتقديم الفخامة بأسعار معقولة، مما يجذب اهتماماً كبيراً من المشترين ذوي الدخل المتوسط، ويؤدي إلى بيع العديد من مشاريعنا بالكامل.

منذ تأسيسها، حققت مشاريع دانوب العقارية نجاحاً ملحوظاً. نجحنا في الجمع بين الأسعار المعقولة، وخطط الدفع المرنة، والمواقع الاستراتيجية، ومجموعة من المرافق الحديثة، ما جعل عقاراتنا مرغوبة للغاية. حالياً، تمتلك دانوب العقارية قيمة دفترية مبهرة مع مساحة بناء تتجاوز 25.5 مليون قدم مربعة. تستمر مشاريعنا في وضع معايير جديدة في سوق العقارات، حيث نقدم قيمة وجودة استثنائية لعملائنا.